أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم الاثنين مشروع (صحتك هي ثروتك) لمكافحة السمنة للفئة العمرية من 6 إلى 14 سنة ويهدف إلى نشر الوعي الصحي ومكافحة وباء السمنة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أن مدة البرنامج 8 أسابيع إبتداء من 13 مارس المقبل وهو عبارة عن تطبيق خطة رياضية وتمارين مخصصة نموذجية للمشتركين وسيتم تدريبهم رياضيا ومتابعتهم غذائيا بمركز شباب العارضية التابع للهيئة.

وأوضحت أنه يجب أن يكون عمر المتقدم 6 سنوات إلى 14 سنة ويشترط موافقة ولي الأمر واجتيازه الفحص الطبي بموافقة الطبيب المختص مشيرة إلى أن التسجيل لمشروع (صحتك هي ثروتك) عبر الموقع الالكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).

وأكدت الهيئة حرصها على الشباب من مخاطر وأضرار السمنة وسعيها لمكافحة السمنة والحد من انتشارها من خلال برامج توعوية ومحاضرات وورش عمل ارشادية بكيفية التعامل مع الغذاء وأهمية الحركة والرياضة للوقاية من السمنة وتجنب الأمراض.