أكدت إيران أن الدول الغربية لم تتخذ بعد «القرارات السياسية» التي تتيح إنجاز المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، وذلك مع عودة كبير مفاوضيها الى ڤيينا بعد تشاوره مع مسؤولين في طهران.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: «للأسف، الأطراف الغربية والولايات المتحدة لم تتخذ بعد القرارات السياسية بشأن عدد من القضايا المتبقية».



وأكد أن المطروح في ڤيينا هو عودة للاتفاق الأساسي لا التفاوض على اتفاق جديد.



وأوضح «نحن لسنا في ڤيينا من أجل اتفاق جديد، الاتفاق تم إبرامه في 2015»، مشددا على إن إيران «لم تقبل ولن تقبل أي شيء أكثر من التزامات خطة العمل الشاملة المشتركة» في إشارة الى الاسم الرسمي لاتفاق عام 2015.



وأوضح خلال مؤتمر صحافي إن هذه القضايا تشمل «رفع العقوبات، والضمانات، وبعض المزاعم السياسية بشأن برنامج إيران النووي السلمي».



وأكد خطيب زاده أن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري عاد الى ڤيينا بعدما أمضى أياما في طهران للتشاور.



وخلال غيابه، استكملت المفاوضات على مستوى الخبراء، علما ان إيران أكدت انها تدرس «مسودة» تفاهم تم إعدادها.



ويجمع الأطراف المعنيون على أن المفاوضات بلغت مراحل حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين عدة من دون حسم.



وكرر خطيب زاده موقف إيران بضرورة «إقفال» ملف رفع العقوبات من ضمن الجهود لإحياء الاتفاق النووي، وقال: «من الطبيعي بحال عدم إقفاله، لا يمكننا التفكير باحتمال عودة الولايات المتحدة الى خطة العمل الشاملة المشتركة»، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.



وتأتي المراحل الفاصلة للمباحثات النووية، في وقت تشهد الساحة الديبلوماسية العالمية توترا حادا ومتصاعدا على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسبب هذا الهجوم، بأزمة حادة بين عواصم لها أدوار أساسية في مباحثات ڤيينا، مثل موسكو وواشنطن وباريس ولندن وبرلين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الأزمة الديبلوماسية على سير المفاوضات.



إلا أن خطيب زاده قلل من هذه المخاوف، بتأكيده «عدم وجود علاقة بين (الملفين) في المجال الديبلوماسي».



وأضاف: «الملفات المختلفة تتم متابعتها في إطارها الخاص، حتى بين الدول التي تتباين مواقفها».