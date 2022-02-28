استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي.



وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان إن سمو الأمير خالد بن سلمان نقل في بداية اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما للإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.



من جهته، حمل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأمير خالد بن سلمان أطيب تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وخالص تمنياته للمملكة وشعبها الشقيق دوام الرفعة والرخاء.



وبحث سموهما - خلال اللقاء - العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعاونهما الإستراتيجي في جميع المجالات خاصة مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك في الشؤون الدفاعية.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» بأن الجانبين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.