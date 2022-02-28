القاهرة - سامي عبدالفتاح



بدأ رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور خطته لإقصاء المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عن تدريب الفريق الأبيض، وذلك بعد الخسارة الأخيرة أمام الوداد المغربي بنتيجة 1-3، وابتعاد الزمالك في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، حيث اتهم منصور المدير الفني بأنه وراء تأخر الزمالك في البطولة الأفريقية والدوري المصري، وأعلن في تصريحات تلفزيونية أنه سيتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وأن أسامة نبيه أصبح مدربا عاما للفريق.



وكشف مرتضى منصور، مفاوضات كارتيرون مع أحد الأندية السعودية، وانه اعترف بذلك للمشرف على الفريق أمير مرتضى.

إلى ذلك، اجتمع رئيس مجل إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب مع المدير الفني بيتسو موسيماني، بعد خسارة الأهلي في القاهرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ووجه الخطيب اللوم إلى موسيماني بأن أداء الفريق لم يكن على المستوى اللائق لبطل أفريقيا، ولكون الأهلي يلعب في القاهرة وبين جماهيره، وتردد ان التجديد لموسيماني قد تم تجميده في الوقت الحالي، حتى استبيان موقف الأهلي في مجموعته ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي الحادي عشر.



ومن المسار الأفريقي الى المسار المحلي، حيث يخوض الأهلي في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، مواجهة جديدة في سباق الدوري الممتاز ضمن الجولة الـ 11، حيث يلتقي نظيره فريق فاركو على ملعب ستاد الاسكندرية، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز، بينما يأتي فاركو في المركز السابق برصيد 15 نقطة.



ويسبق هذه المباراة، مباراتان تجمع الأولى بين الجونة والبنك الأهلي، والثانية بين المقاصة والإسماعيلي، وفى الجولة نفسها حقق سموحة فوزا مهما على غزل المحلة بهدفين دون رد.



وفي سباق البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، تعثر فريق المصري البورسعيدي، أمام أوثو دويو الكونغولي بهدف دون رد، وتساوى الفريقان في رصيد 4 نقاط، فيما انتزع بيراميدز فوزا غاليا على الصفاقسي التونسي، بهدف قاتل (90+2) ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة.