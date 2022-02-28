

رغم اقترابه من عامه 27 في منافسات المحترفين لا يعتزم الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون الاعتزال بعد توقيع عقد جديد مع بارما سيشهد استمراره في الملاعب حتى سن 46 عاما.



وفي العام الماضي عاد بوفون لنادي بارما المنافس في الدرجة الثانية والذي خاض معه أول مباراة وهو في سن 17 عاما في نوفمبر 1995، وأعلن النادي اليوم أن الحارس مدد عقده حتى 2024.



وقال بوفون في مؤتمر صحافي: «إنه يوم جميل بالنسبة لي ولعائلتي كلها، ما أردته تحقق بالفعل وأعتقد أن الرئيس والنادي أرادا ذلك أيضا، وأتمنى أن يكون هذا نفس شعور مشجعي النادي ومسؤولي المدينة»، مضيفا: عودتي إلى بارما كانت مرتبطة بالعلاقة الطيبة والحب الذي أحمله للنادي ومشجعيه وللمدينة.



وأعلن بوفون، الذي فاز بـ 10 ألقاب لدوري الدرجة الأولى الإيطالي وصاحب الرقم القياسي لعدد المشاركات في هذه المسابقة برصيد 657 مباراة، تمديد العقد خلال مؤتمر صحافي مع رئيس النادي كايل كراوس.