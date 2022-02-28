صور عن الشهادات الدراسية أو التقارير الدراسية للطلبة المقيدين في إحدى الجهات التعليمية سواء التعليم العام أو الخاص



بشرى شعبان



بينت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ان الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم التعليمي هي وفق الآتي:



أن يكون كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو من يعامل معاملة الكويتي.



وأن يكون حاصلا على شهادة «إثبات إعاقة» سارية من الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة.



ألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات لفتح الملف التعليمي.



ألا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 21 سنة لفتح الملف التأهيلي.



وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم على الدعم التعليمي أوضحت الهيئة ان المطلوب هو:



صورة شهادة إثبات الإعاقة.



صورة البطاقة المدنية للطالب والأب والأم.



صورة شخصية حديثة للطالب.



صورة شهادة الميلاد.



صورة من التقارير الطبية حسب نوع الإعاقة.



صورة من التقارير النفسية والتربوية واختبارات الذكاء.



تعبئة الاستمارة الخاصة بفتح الملف التعليمي أو التأهيلي لدى الهيئة.



صورة من الحضانة أو الوصاية للأم أو الوكيل مع البطاقة المدنية.



صورة من الجنسية لأم الطالب غير الكويتي من أم كويتية.



كتاب «لا مانع» من مركز تقويم الطفل لمن يرغب بالتسجيل في البرامج المسائية.



الشهادات الدراسية أو التقارير الدراسية للطلبة المقيدين في إحدى الجهات التعليمية سواء التعليم العام أو الخاص.



كتاب التحويل الصادر من لجنة الحالات الخاصة التابعة للتعليم العام مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية - وزارة التربية.