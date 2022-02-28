اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم أسرى محررون، فيما توغلت آليات عسكرية جنوب قطاع غزة.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان أن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات تركزت في مدن: رام الله ونابلس والخليل وجنين.



وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال داهمت منازل عدد من الأسرى المحررين في مدينة بيت لحم وسلمت بعضهم بلاغات لمقابلة جهاز المخابرات الإسرائيلي.



وفي غزة، قال شهود عيان إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت على أطراف مدينة خان يونس الشرقية جنوب قطاع غزة، وأجرت عمليات تمشيط وتجريف في الأراضي الزراعية.



إلى ذلك، رشق مستوطنون سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة على الطريق الرابط بين محافظتي جنين ونابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، في تصريح صحافي، إن مستوطنين من بؤرة «حومش» المخلاة هاجموا سيارات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة، وألحقوا ضررا ببعضها.



وأعاق المستوطنون حركة السير على الطريق بين جنين ونابلس، ما دفع قوات الاحتلال إلى تحويل حركة المرور.



ومن جانبه، قال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة الواقعة غرب نابلس وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ومنعت دخول الفلسطينيين إليها.