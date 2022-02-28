القاهرة - محمد صلاح

تسبب عدد من الازواج والزوجات من الوسط الفني في اثارة حالات من الجدل على صفحات السوشيال ميديا، وان اختلفت الاسباب والدوافع والتصرفات.. ما بين ثنائي يذوب رومانسية او نشر شائعات الانفصال ووقوع الطلاق.. واحيانا اخرى تفيد بعودة المطلقين وإنهاء الانفصال الزوجي.. «الأنباء» ترصد حالة الحراك بين ازواج الفن على السوشيال ميديا.



البعض اكد ان السبب الرئيسي لطلاق الفنانة ياسمين رئيس كانت تصريحات المخرج هادي الباجوري لأنه تطرق لموضوعات شائكة عن حياتها الفنية والأدوار التي تقدمها للجمهور، بالإضافة إلى حديثه عن المشاهد الجريئة والمثيرة للجدل في أعماله الفنية التي يتولى إخراجها، وموافقته على قيام زوجته بأدوار مثيرة ومشاهد جريئة، والتسريبات.. والاخبار المنشورة من اقرب الاشخاص للفنانة شيرين وحسام حبيب منذ زواجهما حتى انفصالهما كانت مثار ضجة واقاويل وشائعات، ومؤخرا فوجئ الجميع كالعادة بإعلامي لبناني يؤكد خبر عودة الثنائي لمنزل الزوجية واستئناف حياتهما معا، وبعد ساعات قليلة زادت التأكيدات بصحة الخبر، ولكن شيرين قطعت الشك باليقين وأكدت عدم صحة الخبر، ولكن ليس هناك نار دون دخان.



أثارت ندى الكامل التساؤلات بشأن عودتها للفنان أحمد الفيشاوي بعد نحو شهرين من الانفصال الذي تم، وكان أحد أسبابه الخيانة الزوجية منه كما قالت، ولكن أحمد نفى عودته لطليقته السابقة بعد انتشار عدد من الأخبار خلال الأيام الماضية، تفيد بعودتهما بعد شهرين من انفصالهما، حين نشرت تعليقا مصحوبا بصورة وكتبت شكرا على باقة الورد الحمراء وبطاقة الاعتذار، وتمنى بالعودة معا في عيد الحب.. غزل الفنان كريم فهمي لزوجته دانيا البناوي كان مثار تعليقات رواد السوشيال ميديا بسبب حرصه على اظهار حالة الرومانسية الشديدة خاصة انه يوثق ويرصد رحلاتهما الى الخارج، وآخرها لجزر الكاريبي والمالديف وزنجبار، ويحرص اصدقاؤه المقربون على نشر تعليقات ساخرة تعبر عن حسدهم له.



الثنائي الفني هنادي مهنى وزوجها خالد صالح منذ ان تزوجا وهما هدفا مستمرا لسهام شائعات انفصالهما ومغادرتها لمنزل الزوجية وعن تفاصيل حياتهما، وهو ما يتثبت دائما عدم صدقه حتى انتشر الاسبوع الماضي خبر وقوع الطلاق ولكنهما فضلا نشر صورة لهما معا في مناسبة اجتماعية ليكذب الحاقدين.



منة عرفة وزوجها محمود مهدي ثنائي يعشق الظهور في البرامج التلفزيونية وعلى صفحات السوشيال ميديا والمواقع الالكترونية ويجيدا انتهاز اي حدث او فرصة للتواجد والبحث عن التريند مما يثير حولهما حالة من الجدل.



في مقطع ڤيديو اعلن المطرب أحمد سعد وعلياء البسيوني عن حمل زوجته بل وزاد بالاعلان جنس الجنين انها فتاة عن طريق بالون طائر.