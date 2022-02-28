

يبدو فريقا مانشستر سيتي وتوتنهام مرشحان فوق العادة لبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إنجلترا في كرة القدم، عندما يلتقيان غدا الثلاثاء فريقين من الـ «تشامبيونشيب» للمستوى الثاني وإن كانت مباريات الكؤوس تحفل بالمفاجآت من الفرق الممارسة بالدرجات الدنيا، لأن الدافع يكون أكبر خلال مقارعتها للفرق الكبيرة التي تخوضها بفرقها الرديفة أو بغياب أبرز نجومها لمنح الفرصة للاعبين الواعدين بالاحتكاك والتجربة واكتساب الخبرة.



ويفتتح مانشستر سيتي الدور الخامس الثلاثاء عندما يحل ضيفا على بيتربوروه يونايتد صاحب المركز الأخير في «تشامبيونشيب»، وستكون كفته راجحة بالنظر الى الفوارق الكبيرة بين الفريقين والتشكيلة الزاخرة بالنجوم لبطل البريميرليغ ومتصدره راهنا.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لرجال المدرب الإسباني جوزيب بيب غوادريولا الساعين إلى تعويض فقدان لقب مسابقة كأس الرابطة.



وتعتبر المواجهة بروفة لمانشستر سيتي قبل ديربي المدينة أمام جاره يونايتد الأحد المقبل في قمة شبه حاسمة في سعيه الى الاحتفاظ بلقب الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع مطارده المباشر ليڤربول والذي سيلاقيه في العاشر من أبريل المقبل على ملعب الاتحاد.

ويتصدر سيتي بفارق 6 نقاط أمام ليڤربول مع مباراة مؤجلة للأخير الذي تنتظره مواجهة سهلة نسبيا أمام ضيفه نوريتش سيتي الأربعاء.

وتنتظر توتنهام مباراة لا تخلو من صعوبة أمام مضيفه ميدلزبره من «تشامبيونشيب» والذي أطاح بمانشستر يونايتد من الدور الرابع.

ويدخل رجال المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي المباراة بمعنويات عالية، عقب الفوز الكبير على المضيف ليدز يونايتد 4-0 في الدوري السبت.



كما يلعب الثلاثاء كريستال بالاس مع ستوك سيتي من فرق دوري «تشامبيونشيب».