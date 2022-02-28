مفرح الشمري

تواصل فرقة مسرح الدن للثقافة والفن، عرض مسرحيتها «لقمة عيش» بالعاصمة السورية دمشق وذلك على خشبة مسرح الحمراء تلبية لدعوة وزارة الثقافة السورية.



انطلقت عروض الفرقة من 24 الجاري وتنتهي 3 مارس المقبل والمشاركة تهدف إلى التعريف بالواقع الثقافي والفني في سلطنة عمان وتقديم رؤى المسرح العماني بصور شتى.



مسرحية «لقمة عيش» مأخوذه من نص «بلاليط» للكاتب البحريني جمال الصقر ويخرجه الفنان محمد بن سعيد الرواحي وهي تتضمن مجموعة من القضايا التي تهم الإنسان في حياته اليومية والمواقف التي تمر عليه، وأيضا يطرح العرض بعض القوانين والأنظمة والعادات التي تزيد من صعوبة حياة الإنسان في مجتمعه بسهولة وسعادة وبعض الممارسات الخاطئة من قبل البعض والتكاسل في تأدية الواجب الوظيفي من قبل البعض الآخر وتدور كل أحداث العمل بطابع كوميدي جميل لإيصال رسالة العرض الذي يجسد شخصياته كل من سالم الرواحي، وأحمد الرواحي، وخميس البرام، ووليد الدرعي وأحمد الصالحي وهيثم المعولي والمخرج محمود المخرومي.



يذكر أن فرقة مسرح الدن للثقافة والفن جالت بمسرحية «لقمة عيش» القرى والمدن محليا وسافرت به بين البلدان خليجيا وعربيا ودوليا لتبلغ عدد المشاركات 23 مشاركة، وشاهد العرض قرابة 11480 مشاهدا وحصلت على 6 جوائز في المهرجانات المحلية وجائزتين خليجيتين و5 جوائز في المهرجانات العربية وجائزتين دوليتين موزعة على أفضل عرض مسرحي أول، وجائزة أفضل أداء جماعي، وأفضل مخرج، وأفضل ممثل أول، وأفضل ممثل ثان وجائزة تقدير تكريمية من لجنة التحكيم.