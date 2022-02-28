الروس حاولوا وضع الرئيس الأوكراني أمام خيارين: إما قبول شروط الاستسلام الروسية وتسليم السلاح.. أو ترك السلطة والتحول الى حكومة منفى

التقدم العسكري الروسي فقد زخمه نتيجة المقاومة الأوكرانية والمشاكل اللوجيستية

سقوط العاصمة كييڤ لن يعني تلقائياً سقوط زيلينسكي الذي يمكنه الانتقال إلى «لفيف» غربي البلاد

ردة فعل الغرب خالفت توقعات بوتين وجاءت فورية وشاملة وحازمة ومختلفة عما حدث في جورجيا أو شبه جزيرة القرم

أوكرانيا ربحت الحرب الإعلامية حتى الآن وصورة بوتين تعرضت لضربة قوية بعد توسيع الغزو باتجاه كييڤ

الرئيس الروسي وجد نفسه متورطاً في حرب عرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي وربما نجح الأميركيون في استدارجه إلى «المستنقع الأوكراني»

حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب إعلان الحرب هدفين واسعين للعملية العسكرية، أولهما نزع سلاح أوكرانيا وتقويض قدراتها العسكرية، والآخر محاسبة «النازيين» الذين استهدفوا المدنيين في المناطق الانفصالية ومنهم الروس خلال السنوات الثماني الماضية.



ويفتح الهدفان المعلنان على هوامش واسعة للعملية العسكرية، إذ يعني الأول تقويض البنى التحتية العسكرية الأوكرانية تماما، وتقليص فرص أوكرانيا لبناء قدراتها مجددا لسنوات مقبلة، وهذا هدف واسع لا يمكن تحديد متى سيرى الكرملين أنه أنجزه.



والهدف الآخر يفترض القيام به هو عمليات تمشيط واسعة لملاحقة «النازيين» ومحاسبتهم، وهو أيضا يتميز بكونه هدفا واسعا ولا يمكن تحديد سقف زمني محدد له.



لم يظهر في مجريات العملية العسكرية الروسية الواسعة أن هدفها محصور في سيطرة موسكو والمجموعات الانفصالية الموالية لها على كل مناطق الشرق الأوكراني، وبما يؤدي إلى تقسيم أوكرانيا كأمر واقع بين شرق موال لروسيا تتركز فيه كل الثروات ومواد الخام وأهم ميناء بحري على البحر الأسود، وبين غرب ضعيف ومفكك موال لخصوم روسيا الجيوسياسيين في حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي.



ومع توجه القوات الروسية في اتجاه العاصمة كييڤ، بدا واضحا أن موسكو تخطط لقطع رأس الحكومة الأوكرانية وإسقاط الرئيس فولوديمير زيلينسكي وتعيين قائد موال لروسيا لتولي السلطة. وبالتالي، وضع زيلينسكي أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول قبول شروط الاستسلام الروسية وتسليم السلاح والبدء في مفاوضات تحييد أوكرانيا عن حلف شمال الاطلسي «الناتو»، أو ترك السلطة والتحول الى حكومة منفى في إحدى الدول الغربية التي يمكن أن تكون بريطانيا التي عرضت استضافته في أول أيام الحرب.



وهكذا صارت الحرب متوقفة على جلاء مصير «معركة كييڤ» ومدى سرعة القوات الروسية في إخضاع كييڤ عسكريا، وعلى مصير حكومة زيلينسكي كونها الحكومة المنتخبة والمعترف بها دوليا، مع العلم أن سقوط كييڤ في أيدي الروس، فيما لو حصل فعلا، لا يعني تلقائيا سقوط الرئيس الأوكراني، إذ سيكون بإمكانه الانتقال إلى «لفيف» في غرب البلاد قرب الحدود الپولندية، وهي المدينة التي انتقلت إليها سفارة الولايات المتحدة وديبلوماسيون آخرون تحسبا لسقوط العاصمة الأوكرانية.



كما انه سيكون بإمكان زيلنسكي الانتقال مع حكومته الى دولة مجاورة ومتابعة دوره الحالي كزعيم شرعي لأوكرانيا ولكن من المنفى.



ولكن مجريات المعارك على الأرض وتطور المواقف وردود الفعل، دلت على أن الحسم الذي خطط له بوتين لن يكون سهلا وسريعا، والى أن خطته اعترتها ثغرات وأخطاء.



ففي الأيام الأولى، بدا أن بوتين أجرى حساباته بدقة وهو يطلق عمليته العسكرية، واستعد لكل الاحتمالات، مدركا أن الغرب لن يتدخل عسكريا، وكل ما يستطيع فعله يتركز في فرض حزمة من العقوبات التي لن تؤثر كثيرا على روسيا بسبب توافر قناعة بأن الاقتصاد الروسي سوف يهتز لكنه لن يتعرض لانهيار، فضلا عن رهان موسكو على أن موجة الغضب الحالية سوف تتراجع شيئا فشيئا بعد مرور بعض الوقت، وسوف يتعرض المعسكر الغربي مجددا لهزات داخلية بين أطراف تطالب بمواصلة التعامل بحزم وأخرى مستعدة لفتح قنوات اتصال مع موسكو، ولكن هذه الحسابات ليست دقيقة.



وبعد مرور 5 أيام على العمليات العسكرية، تكشفت الجولة الأولى للحرب عن النتائج والمشاهد التالية:



1 - نجحت أوكرانيا في استيعاب الموجة الأولى من «التسونامي الروسي»، وظهر أن التقدم الروسي لم يكن سريعا وحاسما وفقد زخمه نتيجة المقاومة الأوكرانية ومشاكل لوجيستية. وتبين خصوصا أن مقاومة الجيش الأوكراني لم تكن ضعيفة وإنما تميزت بالصلابة والتصميم والشراسة، وهذا يعود الى ان الرئيس زيلينسكي نجح في تعبئة المجتمع الأوكراني على القتال، ونجح في الاستحصال على دعم وتعاطف المجتمع الدولي بإظهار أوكرانيا ضحية لحظة قيام بوتين بالتوسع ومحاولة إعادة بناء الإمبراطورية الروسية.



وإذا كانت الأنظار اتجهت أولا وما تزال الى بوتين «صانع الحرب»، فإنها تحولت بعد أيام باتجاه «نجم الحرب» «زيلينسكي» الذي خالف التوقعات سابقا عندما قفز من الكوميديا إلى السياسة، ويخالفها الآن عندما يقفز من الرئاسة الى القيادة.



2 - ردة فعل الغرب على الغزو الروسي لأوكرانيا خالفت أيضا توقعات بوتين، وجاءت «فورية وشاملة وحازمة» ومختلفة تماما عن ردود الفعل السابقة والطريقة الى تصرف بها الغرب عندما تدخل بوتين في جورجيا أو عندما انتزع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها الى روسيا. وهذه الطريقة كرست انطباعا لدى الروس وغيرهم أن الأميركيين والأوروبيين مذعورون من هاجس الحرب وعاجزون عن خوض حروب كبرى وتحمل كلفتها بعد التجارب الدامية والمكلفة في العراق وأفغانستان، وأن شعوب الدول الغربية تعارض الذهاب الى الحرب إذا لم تكن مرتبطة بالدفاع عن بلادها ضد تهديد مباشر لها. وبالتالي لن يرسل حلف الناتو قواته الى أوكرانيا، وستلجأ الولايات المتحدة وأوروبا الى سلاح العقوبات الذي أثبت فشله ومحدودية تأثيره وفعاليته على إيران وعلى روسيا في السنوات الماضية.



وما حصل أن ردة الفعل الغربية فاقت التوقعات الروسية، سواء لجهة الذهاب الى عقوبات اقتصادية قاسية تصل الى حد عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، أو لجهة دعم أوكرانيا عسكريا ومدها بأسلحة دفاعية نوعية ومتطورة لمواجهة الهجوم الروسي (خصوصا الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات). ولأول مرة في تاريخه يقرر الاتحاد الأوروبي تسليح بلد غير عضو في الاتحاد ويعلن التعبئة العامة لمساعدته، ليس فقط عسكريا وإنما على صعيد المساعدات الطبية والغذائية والإنسانية، والاهتمام بشؤون اللاجئين الأوكرانيين وإعطائهم تسهيلات.



وفي الواقع، فإن الأوروبيين يتصرفون مع أوكرانيا كما لو أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، فيما يتصرف الأميركيون مع أوكرانيا كما لو أنها فعلا دولة عضو في حلف الأطلسي. وما يجري هو حرب بالوكالة بين روسيا والحلف الأطلسي عبر أوكرانيا وعلى ساحتها.



3 - الحرب الإعلامية ربحتها حتى الآن أوكرانيا التي نجحت في تصوير نفسها تخوض حربا دفاعا عن نفسها ضد هجوم روسي وحشي، في حين أن تركيز الدعاية السياسية لموسكو على الحاجة الى حماية سكان دونتيسك ولوغانسك من الاستفزازات المسلحة لـ«النازيين» الأوكرانيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لم يكن تركيزا موفقا. فالتصريحات حول النازية كعامل مهيمن في الحياة الاجتماعية والسياسية الأوكرانية الحالية تبدو غريبة للغاية، إذ لا يمكن تجاهل أن كلا من فولوديمير زيلينسكي وسلفه بيترو بوروشنكو من أبناء القومية اليهودية. وبدلا من ذلك، كان يجب التركيز على الأشكال المتطرفة للقومية الأوكرانية، التي اكتسبت في السنوات الأخيرة توجها واضحا مناهضا لروسيا، وهو أمر استخدمه الغرب بنجاح. لذلك، مثل هذه الصياغة للقضية، ومن خلال توجيه العملية العسكرية ضد الأوكرانيين حصريا على حدود دونيتسك ولوغانسك، كان يمكن لقرار السيناريو العسكري «للكرملين» أن يلقى تفهما أكبر إلى حد بعيد، على الأقل داخل المجتمع الروسي. ولكن سارت الأمور على غير ما يرام. وسرعان ما بدأت دوافع أخرى تسيطر على الدعاية المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية، حول تقويض النازية، وتجريد أوكرانيا من السلاح.



4 - النتائج الأولية للاجتياح الروسي أظهرت أن صورة بوتين التي ظلت راسخة وقوية حتى غزوه لأوكرانيا، تعرضت لضربة قوية، بعد توسع الغزو باتجاه كييڤ ومدن كبرى أخرى، واستخدام مفرط للقوة وعقوبات اقتصادية قاسية أدت إلى بداية انهيار في الأسواق المالية الروسية، وبعد أن أصبحت روسيا معزولة ومنبوذة في العالم.



وتصرف بوتين على هذا النحو بعد مغامرته الأكثر حذرا في جورجيا عام 2008، ثم أوكرانيا عام 2014 والتي لم تسفر عن أي أوجاع تقريبا، ومن ثم اعتقد أن الغرب ضعيف للغاية، وبلغ درجة من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية تمنعه من رد الفعل والاستجابة. ولكن بوتين وجد نفسه متورطا في حرب عرف كيف تبدأ ولا يعرف كيف تنتهي، وربما نجح الأميركيون في استدارجه الى المستنقع الأوكراني، والقضية هنا ليست مقدار ما سوف يستولي بوتين عليه من الأراضي الأوكرانية، ذلك أن الاستيلاء على الدولة بالكامل من شأنه أن يمنح روسيا بضع نقاط مئوية من القوة الاقتصادية، والديموغرافية، وبعض المزايا الجيوستراتيجية، وإنما بتكاليف أعلى في حالة الاحتلال الكامل. ومن شأن الاحتلال المحدود أن يحد من مكاسبه بقدر أكبر لكن مع تكلفة أقل.



فالروس إذا حاولوا احتلال أوكرانيا بالكامل سوف ينزلقون إلى «مستنقع التمرد»، الذي يواجه مقاومة من الشعب الأوكراني، لاسيما إن كان مدعوما بالأسلحة، وغير ذلك من أوجه الدعم من بلدان حلف (الناتو) عبر الحدود. ولأن بوتين لا يريد تكرار خطأ بريجينيف في أفغانستان، ولا يريد السقوط في المستنقع الأوكراني، فإنه يتطلع إلى حرب سريعة ومدمرة ويستخدم كل وسائل الضغط والابتزاز، بما في ذلك التلويح بـ «السلاح النووي». ففي خطوة جديدة لإظهار جدية بلاده في التعامل مع التهديدات المحيطة، أمر بوتين في خطوة غير مسبوقة، بوضع قوات الردع الاستراتيجي في حال التأهب القصوى. ووجه انتقادات حادة لتحركات الغرب التي قال إنها لم تقتصر على العقوبات بل تجاوزت ذلك إلى توجيه إهانات مباشرة لروسيا. وتمثل قوات الردع الاستراتيجية الروسية العمود الفقري في مهام الدفاع عن روسيا والقيام بضربات لمواجهة التهديدات. ومهامها تتلخص في ردع أي عدوان على روسيا أو حلفائها والقضاء على العدو، بقدرات تشمل السلاح النووي الدفاعي.