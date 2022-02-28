انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما وصفها بـ «امبراطورية الكذب» الغربية مع فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، فيما انهارت عملة الروبل وهرع الروس لسحب مدخراتهم من المصارف.



وقال بوتين، وفق مقاطع تلفزيونية حول اجتماع شارك فيه أيضا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستي، «دعوتكم إلى هنا للحديث عن مسائل متعلقة بالاقتصاد والمال».



وأضاف: «لقد تحدثنا سابقا (مع ميشوستين) حول هذا الموضوع، أي هذه العقوبات التي يريد المجتمع الغربي فرضها علينا، ما سميته امبراطورية الكذب».



واستقبل بوتين وزير المالية أنتون سيلوانوف ورئيس مصرف «سبيربنك» هيرمان غريف وحاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا التي قالت إنها اعتمدت إجراءات «لمنع الذين يسكنون خارج روسيا» من إخراج أصولهم منها، مؤكدة أن النظام الروسي البديل لنظام «سويفت»، أي «نظام نقل المراسلات المالية» المتاح للأجانب، وأن المصرف المركزي سيكون «خفيفا جدا» بما يخص الوضع القائم وأن المصارف الروسية «حافظت على كل الوسائل والحسابات للعملاء».



وبهدف حماية الاقتصاد والروبل، رفع المصرف المركزي الروسي سعر الفائدة من 9.5% إلى 20% صباح الاثنين. أما بورصة موسكو فلم تفتح خشية من خطر الانهيار.



ومن بين العقوبات، قطعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى المصارف الروسية الكبرى من نظام «سويفت» للتحويلات المالية، ومنعت كل التحويلات مع المصرف المركزي الروسي.



وأغلقت كل أوروبا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، ما يقطع الأوصال الجوية لموسكو مع الغرب.