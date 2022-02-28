قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه كرر في مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مطالب المجتمع الدولي بوقف الهجوم الروسي في أوكرانيا، فيما شدد بوتين لنظيره الفرنسي على أن حياد أوكرانيا ونزع سلاحها شرطان لتسوية النزاع.



وحث ماكرون بوتين أيضا على وقف جميع الهجمات على المدنيين في أوكرانيا والحفاظ على البنية التحتية المدنية وتوفير ممرات آمنة للطرق الرئيسية، وتحديدا جنوبي كييڤ.



وقال قصر الإليزيه في بيان: «أكد الرئيس بوتين استعداده للالتزام بهذه النقاط الثلاث»، مضيفا أن ماكرون وبوتين اتفقا أيضا على البقاء على تواصل خلال الأيام المقبلة.



كذلك، تشاور ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «مرارا في الساعات الأخيرة» بحسب الرئاسة الفرنسية.