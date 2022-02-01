«كيف أتدرب مع شخص يتجاوز حجمي بمرتين؟»

كيفن هارت، الممثل الكوميدي، يؤكد أن صداقته للمصارع الأميركي دوين جونسون، لا تدفعه لمصاحبته إلى صالة التدريب، نظرا لاختلاف الأوزان التي يتدربان بها.