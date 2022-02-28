لم ينس أبناء الكويت المقيمون في بريطانيا وطنهم الحبيب ولا للحظة واحدة، فهو في قلوبهم وعقولهم على الدوام، وهذا ما أكدته مجموعة منهم التقت في مقر مجموعة الهندي العقارية للاحتفال بأعياد الكويت العيد الوطني وعيد التحرير وسط فرحة عارمة ورفع للأعلام الوطنية واستماع للنشيد الوطني إحياء لهاتين المناسبتين الوطنيتين.



وقد أكد الحضور الذين اختلف سبب تواجدهم في بريطانيا بين مقيم بها للعمل والتجارة، وزائر لها للتمتع بمناظرها الخلابة والتسوق من أسواقها الفاخرة، وبين من حضر لتلقي العلاج والاستشفاء، أكدوا جميعا أنه لا يمكن لأي كويتي أن تمر عليه ذكرى العيد الوطني وعيد التحرير من دون أن تعود به الذاكرة لما حدث وجرى.



وبينوا أن الكويت بقيادتها الحكيمة وجندها وأبنائها الأوفياء استطاعت أن تتغلب على الصعاب التي مرت بها، ونالت استقلالها لتتعرض لطعنة أخرى تسببت في احتلالها لتنزف من جديد ويهب أبناؤها والمخلصون لنجدتها فتعود إليها حريتها بعد شهور من المعاناة والأمل بالتحرر، واستعادة المؤسسات الحكومية لأعمالها وخدمة مواطنيها.



وشددوا على أن ما جرى في الماضي هو درس للجميع لا يمكن نسيانه، فالكويت قدمت الشهداء والتضحيات، وعلينا أن نحافظ على الوطن ونحميه بأرواحنا ودمائنا، فالحياة بلا وطن ضياع وتشرد، والكويت هي الحصن والحاضنة لنا جميعا، ومن حقها علينا أن نكون أوفياء لها.