استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط رئيس المنظمة العربية للسياحة د.بندر بن فهد آل فهيد بحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية د.إبراهيم الدخيري والأمين العام للمنظمة العربية للسياحة شريف فتحي والأمين العام المساعد بالمنظمة العربية للسياحة د.وليد علي الحناوي.



حيث أطلع آل فهيد الأمين العام للجامعة على نتائج زيارة جمهورية القمر المتحدة بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من المستثمرين من رجال الأعمال على امتداد الوطن العربي، حيث أثنى أبوالغيط على كافة الجهود المتميزة التي تقوم بها المنظمة العربية للسياحة في العالم العربي.



وكلف المنظمة أن تقود ملف التنسيق مع كل المنظمات والاتحادات العربية التابعة لجامعة الدول العربية لتشارك في سرعة دعم جمهورية القمر المتحدة في كل المجالات.



وفي نهاية الزيارة تم منح أبوالغيط جائزة ابن بطوطة للعام 2022 بمناسبة دعمه لكافة جهود المنظمة العربية للسياحة التي جعلتها من المنظمات المتميزة على امتداد الوطن العربي، وتمنح جائزة ابن بطوطة كل عام تزامنا مع احتفالية يوم السياحة العربي للشخصيات المتميزة على المستوى العربي لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية وتعد جائزة ابن بطوطة من جوائز المنظمة العربية للسياحة المعتمدة والتي انطلقت من مملكة البحرين برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.