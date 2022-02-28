قضية مصر مشتركة للجميع فأنا مثلكم ومعكم ومنكم وإن لم أقدر فوالله لأفتح الباب وأقدم التحية وأرحل



القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية من الانزلاق إلى الدمار والخراب كما حدث عام 2011.



وشدد الرئيس السيسي، في مداخلة خلال الجلسة النقاشية خلال إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، على أن الدولة تسعى إلى تغيير أسباب التدهور وحالة التردي لبناء مستقبلنا، مؤكدا حرص الدولة على احترام حقوق الإنسان، الذي يأتي على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أنه على المواطن أن يعي حجم التحديات التي تواجهها الدولة.



وقال الرئيس: «إن قدرة الدولة لا تتماشى مع خططها لتحقيق معدلات النمو المستهدفة، مشددا على أن التحديات التي تواجهها الدولة تزيده إصرارا على العمل الجاد من أجل مصر».



وأضاف ان الهدف من المشروع القومي لتنمية الأسرة يتمثل في تنمية الدولة المصرية باعتبار أن تنمية الأسرة المصرية تعكس حالة الرضا للمواطن وهو ما يصب بالتالي في تنمية الدولة، منبها إلى أن الزيادة السكانية تعيق من قدرة الدولة على تحقيق النمو.



وأشار إلى أن المواطنين الذين خرجوا عام 2011 شعروا بحالة عدم الرضا المجتمعي التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت رغم عدم إدراكهم سر حالة عدم الرضا، حيث نظر المواطن للدولة على أنها خصم ولم يدركوا الأسباب الحقيقية للسلبيات التي كانت موجودة آنذاك.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة ربط سوق العمل بالتعليم، متسائلا: هل الهدف هو تعليم أبنائنا فقط أم تأهيلهم لسوق العمل؟ مشيرا إلى أن مستقبل الأجيال القادمة أمانة في أعناقنا.



وقال الرئيس السيسي إن الدولة تسعى وتعمل على تغيير أسباب التدهور وبناء مستقبل أفضل لأبنائنا، مشيرا إلى أن هناك 700 ألف خريج جامعي سنويا وهو أمر مقلق، خاصة ان سوق العمل لا يستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين.



وأضاف ان الدولة تحتاج إلى مضاعفة أعداد المستشفيات لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن متوسط المرتبات في مصر متدن وأنه (الرئيس) ليس السبب في ذلك»، قائلا: «لو كان الأمر بيدي لأعطيت المواطن راتبا شهريا قدره 30 ألف جنيه، ولكن كيف؟».



وأضاف الرئيس السيسي قائلا: «لم أمنع المواطن من أنه يتكلم، بل بالعكس أنا أريده أن يتكلم شريطة أن يعرف قضية البلد، قبل أن يتكلم ويسمع الناس «وينكد عليها في بيوتها»، ويردد كلاما دون معرفة كافية وهي «كلمة مهذبة» عن الجهل وعدم الإدراك والتقدير للواقع الذي نعيش فيه».

وتابع الرئيس: «الناس خرجت عام 2011، لأن حالة الرضا المجتمعي لم تكن موجودة والناس لم تكن سعيدة أو راضية رغم عدم إدراكها للسبب وراء ذلك، حيث لم يتوافر تعليم جيد أو دخول كافية وبدلا من الإقرار بتواضع أدائنا تم تحويل الدولة إلى خصم، وعمل دراما»، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الدولة المصرية وعدم انزلاقها مرة ثانية إلى الخراب والدمار، الذي كان ممكن أن نصل إليه عام 2011 نتيجة أسباب حقيقة آنذاك انعكست سلبا على الأوضاع المعيشية للمواطنين التي أرادت تغييرها.



وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة تغيير أسباب حالة التردي التي كانت تعيشها الدولة، مضيفا أنه يرغب في إنشاء جامعات على مستوى عال توفر تعليما جيدا ومستشفيات تقدم خدمات صحية متقدمة، ومدارس تقدم تعليما متميزا وليس تخريج أجيال تعتمد على «الغش» بهدف الحصول على شهادة لا تقابلها فرصة عمل حقيقية.



وأضاف الرئيس: «أنه يلمس ذلك الوضع، وأنه في 2014 طرح تلك المشكلات وقت ترشحه للرئاسة في ضوء عدد سكان مصر في ذلك الوقت إلا أننا خلال 7 سنوات زدنا بنحو 14 مليون نسمة»، متسائلا: هل يتماشى دخل الدولة مع معدل النمو السكاني؟، وأجاب «لا» إلا أنه في الوقت ذاته لا يعد ذلك الأمر تقصيرا من جانب الدولة.



وأكد الرئيس السيسي أن قدرة الدولة ليست متماشية مع معدلات النمو، وضرب مثالا بأنه لو كان لدي مصرف يقدر بنحو ألف جنيه ودخلي دون هذا المبلغ فسيكون هناك عجز، لافتا إلى أنه لا يتحدث عن عجز الموازنة العامة للدولة ولكن عجز القدرة في الأداء بما يؤدي إلى ذلك الوضع.



وقال الرئيس السيسي: «كنا نتحدث من شهور مضت بأننا نريد تحقيق مستوى متقدم في النظم لأن عدد خريجي الجامعات سنويا يبلغ 700 ألف»، مشيرا إلى أنه أبلغ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.عمرو طلعت بأننا نريد توفير فرص عمل مبنية على النظم لأنها أقل تكلفة، إلا أننا فوجئنا بأن رد فعل المواطنين بشأن ذلك الأمر الذي يتعلق بمستقبل أبنائنا يخفض من معنوياتنا، مشددا على أن التحديات تزيده إصرارا على القتال والعمل من أجل مصر، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال هناك دولة في العالم فقدت نحو مليون وظيفة.



وأشار الرئيس السيسي إلى أنه يلتقي العديد من المواطنين في الشارع ويخبرونه بأنهم غاضبون وعندما يتساءل عن سبب غضبهم يقولون لديهم 6 أطفال يعولونهم وأنا أقول لهم ماذا أفعل أنا لدي 100 مليون موطن، لافتا إلى أن حديثه موجه للدول التي تنتقدنا بعدم إعطاء الناس حقوقهم، متسائلا: أي حقوق وأنا ليس لدي القدرة على توفير المأكل والعلاج والسكن.



وقال الرئيس السيسي إنه بالنسبة للمدرسين، فإن الدولة لا تستطيع توفير مرتب مناسب لهم، وهنا أتحدث عن جامعات حاسبات، وكلية هندسة حاسبات، ووعاء به عشرات الآلاف من الخريجين، وعندما ناقشنا إجراء الاختبارات الجامعية بميكنة وبنك معلومات ونظم حوكمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، لجعل خريجي الجامعات متميزين وقادرين على العمل، اعترض الطلاب على إجراء الامتحانات على جهاز «الآي باد»، وتناولت وسائل الإعلام هذا الموضوع، حتى يتم وقفه، وللأسف إذا استمرينا بهذا الوضع سيظل مستوى الطلاب غير جيد، ونحن على استعداد أن ننفق إذا كان هناك من يتوفر لديهم الشروط اللازمة.



وقال الرئيس السيسي: «رسالتي التي أود أن تصل للناس بأن قضية مصر قضية مشتركة للجميع، وليست للسلطة فقط، مسؤولين ونظام»، مضيفا: «هناك دولة مترابطة، فأنا مثلكم، ومعكم، ومنكم وإن لم أقدر فوالله لأفتح الباب وأقدم التحية وأرحل، فإما ننفذ الأمور بصورة صحيحة أو من لا يستطيع مجابهة ذلك فليرحل، فتلك أمانة في رقابنا، ومستقبل الأطفال والشباب أمانة أمام الله».