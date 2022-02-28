القاهرة - هناء السيد



أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا وتأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والديبلوماسية وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم.



وأكد المجلس - في بيان أصدره في ختام أعمال اجتماعه غير العادي، برئاسة الكويت وبطلب من مصر لبحث آخر تطورات الأزمة الجارية في أوكرانيا، على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدة التوتر والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس وبما يكفل عودة الاستقرار والسماح بعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.



كما عبر المجلس عن القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والتأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية الموجودة في المنطقة حاليا وتسهيل عبور الراغبين منهم إلى الدول المجاورة والحفاظ على أمن وسلامة أعضاء البعثات الديبلوماسية العربية.



وأوصى المجلس بتشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري تتولى متابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية بهدف المساهمة في إيجاد حل ديبلوماسي للأزمة.. وتكليف الأمانة العامة بإجراء المشاورات اللازمة لاعتماد هذه التوصية.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات الموقف وآثاره على السلم والأمن الدوليين وأثره المباشر على الدول العربية.