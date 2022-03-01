وقفت روسيا في قفص الاتهام امس خلال "جلسة استثنائية طارئة" للجمعية العامة للأمم المتحدة يتحتّم خلالها على الدول الـ193 اتخاذ موقف سواء دعما لسيادة أوكرانيا وديموقراطيتها، أو تأييدا لروسيا في غزوها لهذا البلد.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته خلال الجلسة أن "المعارك في أوكرانيا يجب أن تتوقف"، مضيفا أنها "على أشدّها في جميع أنحاء البلد، جوا وبرا وبحرا. يجب أن يتوقف هذا الآن. كفى. يجب أن يعود الجنود إلى ثكناتهم".

وقال غوتيريش "الأسلحة تتكلم الآن" داعيا إلى "إجراء مفاوضات بحسن نية وتسوية كل المسائل سلميا".

وعلى المنصة تجدد الهجوم الكلامي بين روسيا واوكرانيا.

وحذر السفير الاوكراني لدى الامم المتحدة سيرغي كيسليتسيا بتأثر عن تدمير بلاده وقال "اذا لم تنج أوكرانيا فإن الامم المتحدة لن تنجو". واضاف "لا تنساقوا وراء الاوهام. يمكننا انقاذ اوكرانيا الآن وانقاذ الامم المتحدة وانقاذ الديموقراطية والدفاع عن القيم التي نؤمن بها".

في المقابل، كرر نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا القول ان بلاده "تمارس الدفاع المشروع عن النفس" وفق ما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وتطرق طويلا إلى منطقة دونباس الانفصالية شرق اوكرانيا متحدثا عن "معاناة" سكانها و"استفزازات" من جانب السلطات الاوكرانية و"اكليشيهات ضد روسيا" في الغرب.

واكد الديبلوماسي الروسي ان بلاده لا تزال تواجه "تدفقا" للاجئين من شرق اوكرانيا في حين لم تشر الامم المتحدة حتى الآن الى هذه الأزمة .

وأكّد سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون خلال الاجتماع أن العالم "لن يكسب شيئًا" من حرب باردة جديدة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال "انتهت الحرب الباردة منذ زمن طويل. يجب التخلي عن عقلية الحرب الباردة المبنية على مواجهة المحاور بعضها لبعض"، مضيفًا أنه "لا مكسب من بدء حرب باردة جديدة بل سيخسر الجميع".

واعتبر سفير ألبانيا لدى الأمم المتحدة فريت هودجا، وبلاده عضو غير دائم في مجلس الأمن منذ يناير، أن القضية تتخطى أوكرانيا. وتساءل بعد بدء الهجوم العسكري الروسي "من سيكون التالي؟" وهو سؤال كرّرته الولايات المتحدة لاحقا، في وقت تتصاعد المخاوف على مولدافيا وجورجيا.

وبدأ هذا الاجتماع الاستثنائي غير المسبوق منذ أربعين عاما بـ"دقيقة صمت وصلاة وتأمل" بدعوة من رئيس الجمعية العامة وزير الخارجية المالديفي السابق عبد الله شاهد.

وفي ختام المداخلات التي تخطى عددها المائة تم طرح مسودة قرار للتصويت، ومسودة القرار بعنوان "عدوان روسيا المسلّح غير المبرر على أوكرانيا" وقد طرحت بمبادرة أوروبية بالتنسيق مع كييف، و"تندّد بأشدّ العبارات بعدوان روسيا على أوكرانيا".

والنص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة عنه، مماثل للنص الأميركي الألباني الذي رفضه مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الروسي رغم حصوله على تأييد أكثر من 80 دولة من جميع القارّات. وتمّت مراجعته لجعله معتدلًا أكثر مقارنة بالنص الأولي، من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات.

ولم يعد القرار يدين "بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، واكتفى بـ"التنديد" به، بحسب النصين اللذين حصلت عليهما وكالة فرانس برس.

ووقفت إفريقيا وأميركا اللاتينية بجانب الولايات المتحدة وأوروبا في مجلس الأمن للتنديد بالغزو الروسي. أما في الجمعية العامة، فمن المتوقع أن تعمد الدول الداعمة تقليديا لموسكو مثل سوريا وكوبا والصين والهند وسواها، إلى تأييد سياسة روسيا أو الامتناع عن التصويت.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، أنه وقع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، السماح لأوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم القوات الروسية.

في هذه الغضون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يجب مراعاة جميع شواغل موسكو الأمنية من أجل التسوية في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن التسوية لن تكون ممكنة إلا إذا تمت مراعاة شواغل روسيا الأمنية، من بينها "سيادة روسيا على القرم"، فضلا عن التزام الدولة بحل مهام نزع السلاح واجتثاث النازية في أوكرانيا، ومسألة وضع أوكرانيا المحايد، وفقا لما ذكر الكرملين في بيان. وقال بوتين إن روسيا منفتحة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا. وأعرب عن أمله في أن تؤدي إلى النتيجة المرجوة.

وأوضح بوتين أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف أهدافا مدنية، ولا تشكل تهديدا للمدنيين. وأضاف "القوميون الأوكرانيون، الذين يستخدمون المدنيين دروعا بشرية، يشكلون تهديدا".

وقال الكرملين "أعرب الجانب الفرنسي عن وجهات نظره المعروفة بشأن العملية العسكرية الروسية الخاصة. وأعرب عن أمله في تسوية سريعة للصراع من خلال الحوار".

وبحسب الإليزيه، طلب ماكرون من روسيا احترام القانون الدولي وحماية السكان المدنيين. وقال الإليزيه إن "الرئيس الفرنسي أكد مجددا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية إلى مدينة لفيف غرب البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، ان تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستعمال السلاح النووي لا معنى له.

كما انتقد بوتين امس "امبراطورية الكذب" الغربية مع فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، وأعلن إجراءات صارمة لدعم الروبل.

فبحسب مرسوم نُشر على موقع الكرملين، يمنع سكان روسيا من تحويل أموال إلى الخارج اعتبارًا من اليوم وذلك بعد أن سجّل الروبل أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار واليورو.

كذلك أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارًا من امس، على أن تحول الى الروبل 80 % من العائدات التي تلقتها بالعملات الاجنبية منذ الاول من يناير الفائت، وأن تستمرّ في التحويل وفق هذه النسبة في المستقبل.

وقال بوتين، وفق مقاطع تلفزيونية حول اجتماع شارك فيه أيضًا رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، "دعوتكم إلى هنا للحديث عن مسائل متعلّقة بالاقتصاد والمال".

وأضاف "لقد تحدّثنا سابقًا (مع ميشوستين) حول هذا الموضوع، أي هذه العقوبات التي يريد المجتمع الغربي فرضها علينا، ما سمّيته امبراطورية الكذب".

واستقبل بوتين وزير المالية أنتون سيلوانوف ورئيس مصرف "سبيربنك" هيرمان غريف وحاكمة المصرف المركزي إلفيرا نابيولينا.

وقالت الأخيرة إنها اعتمدت اجراءات "لمنع الذين يسكنون خارج روسيا" من إخراج أصولهم منها، مؤكدةً أن النظام الروسي البديل لنظام "سويفت"، أي "نظام نقل المراسلات المالية" المُتاح للأجانب، وأن المصرف المركزي سيكون "خفيفًا جدًا" بما يخصّ الوضع القائم وأن المصارف الروسية "حافظت على كلّ الوسائل والحسابات للعملاء".

الى ذلك، أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ"الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.

وقال تشاوش أوغلو "لقد أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بألا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا"، مضيفا "التزمنا بما تنص عليه اتفاقية مونترو" التي تمنح تركيا حق التحكّم بعبور هذين المضيقين، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

من جهته، اعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في شأن الوضع في اوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية".

وقال المدعي العام كريم خان في بيان "انا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الانسانية تم ارتكابها في اوكرانيا" منذ العام 2014.



ميدانيا، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية قافلة عسكرية روسية طولها 27 كيلومترا تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف، كما تجدد القصف على المدينة فور انتهاء مفاوضات جرت بين وفدي البلدين في بيلاروسيا في اليوم الخامس من الحرب.

وكشفت الصور التي نشرتها شركة ماكسارعن تقدم القافلة الروسية التي تضم مئات العربات المدرعة والدبابات وعربات الدعم اللوجيستي.

وتجددت عمليات القصف الروسي على العاصمة الأوكرانية عقب انتهاء مفاوضات وقف إطلاق النار بين الوفدين الروسي والأوكراني في بيلاروسيا، إذ قالت وسائل إعلام روسية إن الوفدين عادا إلى عاصمتيهما للتشاور قبل عقد جولة جديدة.

ودوّت صافرات الإنذار في أرجاء كييف، وبحسب "الجزيرة نت" سقطت 3 قذائف في أحياء المدينة أحدثت انفجارات تعد من أعنف ما شهدته العاصمة منذ بدء الحرب، وتسببت باندلاع حرائق.

وتجدد القصف بالرغم من إعلان وزارة الخارجية البيلاروسية أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا "جرت بشكل جيد"، وأن اجتماعا آخر سيعقد خلال يومين.

وكانت هيئة أركان الجيش الأوكراني قالت -في بيان- بالتزامن مع المفاوضات "أبطأ المحتلون الروس من وتيرة الهجوم، لكنهم لا يزالون يحاولون تحقيق مكاسب في بعض المناطق".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أيضا أنها تعمل على إنشاء وحدة جديدة لاستيعاب مقاتلين أجانب يرغبون في التطوع للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية، بعدما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن هذه القوة التي أطلق عليها اسم "الفيلق الدولي".

وقال مسؤولون أوكرانيون إن المدفعية الروسية قصفت أحياء سكنية في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، امس مما أسقط فيما يبدو عشرات القتلى، فيما واجهت القوات الروسية الغازية مقاومة شديدة من الأوكرانيين في اليوم الخامس من الصراع.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن القوات الروسية سيطرت على مدينتين صغيرتين جنوب شرق أوكرانيا والمنطقة المحيطة بمحطة للطاقة النووية.