التنسيق مع الجهات الأمنية لتكثيف التواجد الأمني على مدار الساعة لتوفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية والمراجعين



عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.خالد السعيد يرافقه وكيل الوزارة د. مصطفي رضا ومدير منطقة الصباح الطبية التخصصية د.عبداللطيف السهلي بزيارة الطبيب المعتدى عليه من قبل أحد المراجعين في مركز الكويت للصحة النفسية، وذلك للاطمئنان على استقرار حالته الصحية.

هذا، وتستنكر الوزارة بشدة وقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة، وتؤكد دعمها الكامل ومساندتها في كل الإجراءات التي تحفظ حقوق الممارسين الصحيين إزاء مثل هذه التصرفات المستهجنة والمرفوضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة المؤسفة.

وفيما تجدد الوزارة تأكيدها على أنها لن تدخر جهدا في توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لاداء الكوادر الطبية رسالتهم السامية على النحو المطلوب، فإنها تعلن عن تنسيقها مع الجهات الأمنية لتكثيف التواجد الأمني على مدار الساعة بهدف توفير الحماية اللازمة للكوادر الطبية والمراجعين، سائلين الله الحفظ والسلامة للجميع.