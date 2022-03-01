تحظى خدمة تصميم "ابتسامة المشاهير" الطبية السياحية في مصر برواج واهتمام العملاء من جميع الدول العربية لما وجدوه من نتائج مبهرة وتغيير للأفضل في ابتسامتهم و ثقة في جودة الخامات الألمانية المستخدمة ، وفق تصريح الدكتور محمد عبد الصمد اخصائي الأسنان بوزارة الصحة المصرية .

ويشير الدكتور محمد عبد الصمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "العبد" للأسنان بالقاهرة ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب. أ)

، إلى استخدام الكمبيوتر في خدمة "تصميم الابتسامة" و ضمان ثبات اللون وجودته لمدة تزيد عن 10 سنوات.

ويقول :"شهد مجال طب الأسنان تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة حيث زادت تطلعات المرضى ليس فقط للتخلص من الألم و لكن للحصول على الابتسامة الجذابة مثل المشاهير مما أدي إلى المنافسة التكنولوجية لتصنيع الأجهزة والخامات التي تلبي تطلعات المرضى".

ولفت إلى أن مجموعة العبد ، التي يديرها وتقع في شرق القاهرة ، تعد أهم مراكز الأسنان التي جذبت المرضى من جميع الدول العربية للسياحة العلاجية حيث الاهتمام براحة المريض و التجهيزات الحديثة وكذلك التوعية بطريقة الاهتمام بالأسنان.

وأوضح أن زراعة الأسنان من الخدمات التي تجذب الوفود العربية وتحظى بإقبال حيث يتوفر في المجموعة فريق متخصص من الأطباء المهرة في أكثر الحالات صعوبة و تعقيدا مثل تآكل العظام ورفع الجيب الأنفي بالإضافة إلى استخدام زراعات عالية الجودة بنسبة نجاح 99% و ضمان مدى الحياة.

وتحدث عبد الصمد عن الجديد في علاجات حشو الأسنان خاصة أنها من العلاجات المرهقة و التي تستغرق وقتا طويلا بالطرق التقليدية ، مشيرا إلى تقديم هذه الخدمة في جلسة واحدة بدون ألم وبنسبة نجاح تصل إلى 96% من خلال استخدام الأشعة الديجيتال بالكمبيوتر للتشخيص وجهاز الروتاري الياباني لتنظيف القنوات العصبية و أحدث الأجهزة الفرنسية لعمل حشو ثلاثي الأبعاد في غاية الدقة.

ولفت إلى أن مصر تتصدر الريادة في السياحة العلاجية بسبب ما تتميز به من كفاءة وخبرة العنصر البشري المدرب على أعلى مستوى ، وتوافر الأجهزة والمتطورة بشكل كبير.