كشف الدكتور اشرف تادرس استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر مارس الحالي ومن أبرزها بدء فصل الربيع، و ظهور (القمر الدودي)، وحدوث ٦ اقترانات للكواكب.

وقال تادرس، في تصريح لوكالة انباء الشرق الأوسط انه غدا سيكون القمر الجديد (محاق مارس) في السماء حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها في ذلك اليوم حيث يكون وجه القمر المضيئ ناحية الشمس ووجه المظلم ناحية الأرض لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم ..موضحا أنه أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .

وتابع انه في هذا اليوم يترائى النجم سُهيل او كانوبس ألمع النجوم بعد الشعرى اليمانية بالقرب من الافق الجنوبي عند دخول الليل وحتى غروبه في التاسعة مساء تقريبا.

وأشار الى اقتران كوكبي عطارد وزحل في الفترة من ٢ وحتى ٤ مارس حيث يكون الكوكبان (عطارد وزحل) متقاربان في السماء، فيما سيحدث اقتران (القمر مع النجم بولوكس) يوم ١٣ مارس حيث نراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي .

ولفت إلى اقتران القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان ، يوم ١٤ مارس حيث نراهما متجاورين في السماء عند دخول الليل وحتى غروبهما صباح اليوم التالي، علما بان رؤية هذا المشهد يحتاج الى استعمال نظارة معظمة او تلسكوب صغير حيث ان الحشد النجمي خلية النحل لا يُرى بالعين المجردة.

واوضح أنه يوم 16 مارس سيترائى كوكب الزهرة قريبا من كوكب المريخ فجرا طوال شهر مارس إلا ان اقترانهما (اقصر مسافة بينهما) يكون في ذلك اليوم منذ شروقهما في الرابعة إلا عشرة دقائق فجرا وحتى اختفائهما من شدة الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وقال إن (بدر مارس) سيضىء السماء يوم ١٨ مارس حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.6 %، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم ( قمر الدودي) حيث تعود ديدان الأرض للظهور في مجددا في مثل هذا الوقت من العام .

وأضاف انه في 20 مارس سيحدث الاعتدال الربيعي، حيث تشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبا.

وتابع انه في نفس اليوم 20 مارس - سيبلغ كوكب الزهرة أقصى استطالة له من الشمس في هذا اليوم بنحو 46.6 درجة ، وهو يترائى في السماء الشرقية ككوكب الصبح قبل شروق الشمس حيث يشرق في الرابعة إلا الثلث فجرا تقريبا ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب الزهرة فجرا وحتى اختفائه في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

وأشار الى اقتران هلال القمر مع الكواكب الثلاثة ( الزهرة والمريخ وزحل) في مشهد رائع فجر يوم ٢٨ مارس الى ان يختفوا جميعا في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ولفت إلى انه في يوم 29 مارس سيقترن كوكب الزهرة مع كوكب زحل في ذلك اليوم منذ شروقهما في الساعة الرابعة إلا الربع تقريبا وحتى اختفائهما في زخم الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .