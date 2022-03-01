قال رئيس بلدية ماريوبول الأوكرانية صباح اليوم الثلاثاء، إن المدينة الساحلية الجنوبية تعرضت لقصف مستمر أودى بحياة مدنيين وألحق أضرارا بالبنية التحتية في اليوم السادس من الغزو الروسي.

وقال فاديم بويتشنكو في تصريحات بثها التلفزيون الأوكراني على الهواء مباشرة "لدينا أحياء سكنية ظلت تعرضت للقصف على مدى خمسة أيام. إنهم يمطروننا بصواريخ جراد ويضربوننا بالقوات الجوية".

وتابع "دمرت لدينا بنية تحتية مدنية ومدارس ومنازل. هناك العديد من المصابين. هناك نساء وأطفال قتلوا".

ويوجد أغلب منشآت شركة (ميت إينفست)، أكبر شركة لصناعة الصلب في أوكرانيا، في ماريوبول حيث أوقفت الإنتاج. وأعادت الشركة أغلب العاملين لديها إلى منازلهم بينما أبقت على عدد أقل من الورديات لضمان عدم تعطل المعدات.

وقال أيضا رئيس الإدارة الإقليمية بخاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، اليوم الثلاثاء إن المدينة تعرضت لهجوم شديد بينما قال مستشار لرئيس البلاد إن روسيا تقصف مدنا عمدا لنشر الذعر بين الأوكرانيين.

وتصف روسيا تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة" ليست بهدف احتلال أراض وإنما بهدف تدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.



