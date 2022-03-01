أمير زكي

ألقى رجال مديرية امن العاصمة والتي يرأسها اللواء عابدين العابدين القبض على مواطن مطلوب على ذمة قضية حريق عمد وكان في حالة سكر بين، وجاء ضبط المواطن بعد مطاردة على الاقدام. وبحسب مصدر امني فان دورية وخلال جولة لها في منطفة بنيد القار اشتبهت نحو الخامسة من عصر امس في مركبة رباعية فارهة تتعرج بشكل غريب، وعليه تم طلب الاستيقاف من قائد المركبة الا انه لاذ بالفرار وتمت ملاحقته ليتوقف بشكل فجائي وترك المركبة خلف مطعم شهير ليتم مطاردته وضبطه وتبين انه مواطن (39 عاما) وتفوح منه رائحه كريهة وغير قادر على التحكم بنفسه ولدى الاستعلام عنه تبين انه مطلوب امر إلقاء قبض على ذمة جناية حريق عمد.