قال مدير العلاقات العامة والإعلام والموارد بلجنة التعريف بالإسلام عمار الكندري: نعيش هذه الأيام فرحة الاحتفالات الوطنية «يوم الاستقلال ويوم التحرير»، مؤكدا أن هذه المناسبات محفورة في قلوب جميع أهل الكويت، داعيا المولى جلت قدرته أن يجعل الكويت بلد أمن وإيمان وأن يحفظها بحفظه، وأن يديم عليها الخير وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع، إنه ولي ذلك ومولاه.



وقال الكندري: تزامنا مع الاحتفالات الوطنية نظمت لجنة التعريف بالإسلام مجموعة من الفعاليات والأنشطة في مختلف فروعها بشتى المحافظات. وبين أن لجنة التعريف بالإسلام تحرص على إقامة هذه الأنشطة التي بدورها تقرب القلوب وتعزز التواصل وتحقق الألفة مع إخواننا من الجاليات من خلال إشراكهم في أفراحنا.



وأشار إلى أن فعاليات التعريف بالإسلام شهدت حضورا أسريا، مبينا أن وجود الأطفال زادها بهجة وسرورا. وقال الكندري: إنه قد تم استثمار الاحتفالات الوطنية أيضا في تعريف الجاليات من غير المسلمين بالإسلام، وذلك من خلال زيارتهم وإظهار جمال الدين الإسلامي وإبراز معانيه السامية لهم. وأعرب الكندري عن شكره لأهل الخير الذين أظهروا سخاءهم في دعم فعاليات اللجنة من خلال توزيع الهدايا وأعلام الكويت، فضلا عن الوجبات الغذائية لضيوف الكويت من الجاليات الوافدة، سائلا الله عز وجل أن يديم أفراح الكويت.