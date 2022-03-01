تمديد الأجل النهائي للمناقصة تم بناء على طلب الشركات المعنية بالمشروع لدراسة عروضها

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان قرار شركة نفط الكويت تمديد الأجل النهائي لتقديم عروض الشركات للمشروع الثاني لتنظيف التربة الملوثة من النفط، المقدرة قيمتها بنحو 500 مليون دولار، حتى 27 الجاري ليس له علاقة بإعادة هيكلة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وإنما جاء استجابة لطلب الشركات المعنية بالمشروع حتى يكون لديها الوقت الكافي لمزيد من الدراسة وإعداد عروضها، وذلك حسب ما نقلته المجلة عن مصادر صناعية مطلعة.



وأضافت المصادر المطلعة المقربة من المشروع «اتصل المقاولون بشركة نفط الكويت وطلبوا تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، وهذا الأمر لا علاقة له بإعادة هيكلة قطاع النفط والغاز في الكويت أو أي نوع من عدم الاستقرار السياسي».



تجدر الإشارة إلى ان آخر موعد لتقديم العطاءات قد حدد يوم 27 مارس 2022، بعد ان انتهى آخر تمديد سابق لتقديم العطاءات في 20 فبراير 2022.



وكان المشروع قد طرح في الأصل في أكتوبر 2021 من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة وتم حينها تحديد يوم 23 يناير 2022 موعدا نهائيا لتقديم العطاءات.