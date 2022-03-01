خسر فاحشو الثراء في روسيا، الذين يصنفون بين أغنى 500 شخص في العالم، 83 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.



وتراجعت أسهم الشركات الروسية المدرجة في لندن، إذ انخفضت أسهم نوفاتيك لإنتاج الغاز، وشركة سيفيرستال لصناعة الصلب، بأكثر من 50% يوم الاثنين الماضي بعد أن شددت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى العقوبات.



وعلاوة على الخسائر الورقية، بدأت العقوبات تقترب من الداخل الروسي، إذ أصبح الطيران بطائرات بوينغ وجلف ستريم وبومباردييه أكثر صعوبة الآن بعد أن انضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة يوم الأحد في حظر الطائرات الخاصة المملوكة لروسيا من مجالها الجوي.



كما قد تصبح مشتريات الروس السرية للعقارات الراقية في لندن أكثر صعوبة أيضا، مع تشريعات التتبع السريع في المملكة المتحدة التي تتطلب من مالكي العقارات الأجانب الكشف عن هوياتهم، بدلا من الاختباء وراء الشركات القابضة.



ويعاني اقتصاد روسيا البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار بالفعل من العقوبات التي استهدفت البنوك الرئيسية وقد تمنع بوتين من الوصول إلى الجزء الأكبر من احتياطيات البنك المركزي التي تزيد على 640 مليار دولار.



وشهد رئيس شركة Lukoil PJSC، فاجيت أليكبيروف، انخفاضا في صافي ثروته بنحو 13 مليار دولار هذا العام، وهو أكبر انخفاض بين 22 مليارديرا روسيا على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.



وتراجعت أسهم شركة النفط البريطانية المتداولة في لندن بنسبة 62.8% يوم الاثنين.



فيما خسر جينادي تيمشينكو، أحد أوائل القلة الذين عاقبتهم المملكة المتحدة، ما يقرب من نصف صافي ثروته هذا العام، حيث انخفضت ثروته 10.6 مليارات دولار.



كما شهد ليونيد ميخلسون، المساهم في شركة Novatek، خسارة 10.2 مليارات دولار من ثروته في عام 2022.



وأدت الأزمة الأوكرانية أيضا إلى زيادة التركيز على رومان أبراموفيتش، أحد أكثر المليارديرات شهرة ولديه أصول من بينها حصة في شركة صناعة الصلب Evraz Plc ونادي تشلسي لكرة القدم.



وسلم أبراموفيتش السيطرة على نادي تشلسي لكرة القدم لأمناء المؤسسة الخيرية للنادي الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.



وقالت متحدثة إن أوكرانيا اتصلت به أيضا للمساعدة في التوسط في سلام مع روسيا.



وهربا من عقوبات الاتحاد الأوروبي، فقد غادرت طائرة عثمانوف من طراز إيرباص A340 ميونيخ يوم الاثنين تاركة المجال الجوي للاتحاد الأوروبي.