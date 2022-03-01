محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان التطورات الأخيرة في اوكرانيا تعطي رسالة واضحة تفيد بضرورة العمل من قبل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا على المزيد من العزل والاكتفاء الذاتي على صعيد الطاقة والغذاء والماء.



ونوهت المجلة الى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز، واتساع نطاق فرض العقوبات على روسيا، والانخفاض الحاد في قيمة عملتها الروبل وما سيتمخض عنها من اضطرابات محتملة في إمدادات المواد الغذائية التي تتصدرها مادة القمح بشكل أساسي في أعقاب الصراع الروسي الأوكراني، سيكون لها تأثيرات متفاوتة على دول منطقة مينا.



وأضافت المجلة ان أسعار النفط التي تحوم حول 100 دولار للبرميل، وأسعار الغاز التي تجاوزت 141 دولارا للميغاواط/ ساعة كما في 24 فبراير الماضي وفقا لمعيار الغاز الأوروبي، سيكون لهما تأثير إيجابي صاف على عائدات الدول المصدرة للنفط في المنطقة، لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي التي يتوقع ان يبلغ متوسط سعر التعادل المالي لها 66.8 دولارا في عام 2022.



وبالمقابل، قالت المجلة انه لما كانت دول الخليج تعتمد على الاستيراد من الخارج بصورة كبيرة لاسيما الأسمدة والمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأدوية ومحولات الطاقة الشمسية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا سيترجم إلى ارتفاع تكلفة استيراد هذه السلع التي على الدول المستوردة لها، وذلك حسب ما ذكره الأستاذ المساعد في جامعة خليفة للعلوم التكنولوجيا في أبوظبي لي تشين سيم والباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط.



وفي حين قالت المجلة ان دول الخليج ومصر تملك صوامع وفيرة لتخزين الحبوب، الا أن التهديد بحرب طويلة الامد قد يعيق الإمدادات للبلدان التي تعاني من ضعف المخزونات الغذائية.



وتصدر روسيا وأوكرانيا 80% من واردات مصر من القمح ونحو 40% من واردات لبنان وليبيا.



كما تستورد عمان والإمارات حوالي 70% و54% من احتياجاتهما من القمح على التوالي.



وعلى هذا النحو، فإن التطورات الأخيرة لها آثار اقتصادية قوية، مما يعطي رسالة بضرورة المزيد من العزل والاكتفاء الذاتي من الطاقة والغذاء والمياه، كما يرى مسؤول البنية التحتية وتمويل المشاريع في شركة برايس ووترهاوس كوبرز في دبي.



وقد يؤدي احتمال نشوب حرب طويلة الأمد يكون احد منتجي الغاز الرئيسيين طرفا فيها إلى تفاقم التضخم، ويسند هذا القول اعتزام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر الجاري.



وختمت المجلة بالقول ان معدلات الفائدة المرتفعة سترفع حتما تكلفة الأموال والاقتراض وتؤدي بالتالي لتأخير تنفيذ المشاريع، لاسيما في قطاع الطاقة المتجددة في المنطقة والذي مازال يافعا، ولا يغيب عن البال ان زيادة أسعار الوحدات الشمسية والمواد الأخرى عرقلت تنفيذ بعض عقود الطاقة المتجددة التي أرستها دول المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية.