بقلم: جوهرة سفاريني

صوت الهديل بقلبي يبعث الأملا

والأيك يرسل من أشواقه رسلا

أرض الكويت شربت الحب من صغري

واذ كبرت نما في القلب واشتعلا

عشقت رملك أركض فوقه فرحا

و إذ جلست عليه ضمني جذلا

أهل الكويت وفيكم جنتي سكني

لا استطيع سواكم في الهوي بدلا

وطئت أرضك بعد البعد باكية

فكان دمعي يروي السهل والطللا

آل الصُباح وشمس العز مشرقكم

انتم صباح الدنا بالنور مشتعلا

هذي الحضارة بنيانا تشيده

أيديكم وعقول أزهرت عملا

لله در الألى قد كان صدقهم

مطرا لشعب عريق قد سما وعلا

وأرى وجوههم بالخير مشرقة

زمامها كرم في جوده خضلا

كانوا الصراط لوطن ضم افئدة

مفتاحها مجد فتحوا به السبلا

انتم صباح لخير ضم مركبكم

يهدى لشعب محب فيكم شغلا

شعب اطل من العليا؛ فانتبهت

الى أمير محا عن شعبه العللا

رعاك ربي أميراً في اصالته

أحبه الشعب في أعماقه نزلا

أشكو اليك أميري صفقة وجعا

فالليل حط وقيد الحزن قد ثقلا

القدس مسرى نبينا اي معذرة

لنا لنبقي ذل العار واخجلا

القيد ادمى يد الأقصى فاوجعها

وجرحها واسع الاجفان ما اندملا

أنتم عروبتنا أنتم مسيرتنا

معا الى القدس هيا نبعث. الاملا

يابهجة عيدكم في لونه فرح

مبارك مجدكم. عزا علا وعلا