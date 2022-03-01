أسامة أبوالسعود

رفع سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد السفير أسامة شلتوت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة والشعب الكويتي الشقيق بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية.



وقال السفير شلتوت في تصريحات عقب احتفال أقامته رابطة أبناء قورته النوبية في البلاد مساء امس على مسرح حولي بارك بحضور جمع كبير من السفراء والديبلوماسيين والجالية المصرية في البلاد احتفالا بالأعياد الوطنية أن الشعب الكويتي هو أخ الشعب المصري، حيث ارتوى تراب البلدين بدماء الشهداء الأبرار الطاهرة في مصر والكويت معا دفاعا عن وطنيهما.



وشدد السفير شلتوت على أن العلاقات بين مصر والكويت متجذرة وليست وليدة اليوم ولا وليدة 61 عاما من إقامة العلاقات الديبلوماسية ولكنها علاقات على مر التاريخ تجمعهما روابط النسب والمصاهرة وروابط الدماء التي استبسلت في الدفاع عن بلدينا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تعتبر نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.



وكانت الاحتفالية قد شهدت العديد من الأغاني الوطنية المحبة للكويت وعددا من الفقرات والاستعراضات التي قدمتها الفرقة النوبية.