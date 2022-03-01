عواصم - وكالات: أعلن موقع "يوتيوب" ، حظر موقعي وكالة أنباء "سبوتنيك" وقناة "آر تي"، الروسيتين، وجميع القنوات المتصلة بهما، في أوروبا.



وذكرت شركة "Alphabet Inc" التابعة لشركة "جوجل"، والتي تدير "يوتيوب" - في بيان - أن "موقع يوتيوب يحظر القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية "آر تي" و"سبوتنيك" في جميع أنحاء أوروبا بشكل فعال، نظرًا للوضع المستمر في أوكرانيا".



وقالت منصة الفيديو "نحجب قناتي أر تي وسبوتنيك عبر يوتيوب في كل أرجاء أوروبا مع مفعول فوري.



تتطلب انظمتنا بعض الوقت قبل أن تُفعّل كليا. تستمر فرقنا بمراقبة الوضع على مدار الساعة للتحرك بأسرع ما يمكن".