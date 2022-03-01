عواصم - وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن ان العنف الروسي في أوكرانيا أدى الى فرار أكثر من نصف مليون شخص.



وقال بلينكن في كلمة له أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جينيف، إذا نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إسقاط حكومة كييڤ ستتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدا ان الانتهاكات الروسية في أوكرانيا تتصاعد وتضرب المستشفيات والمدارس.



وأضاف وزير الخارجية الأميركي، انه يجب أن ندين بشكل واضح وقاطع محاولة روسيا إسقاط حكومة ديموقراطية.



وقال: يجب أن نمنع محاولات روسيا تسويق عدوانها على أنه حماية لحقوق الإنسان، كما يجب أن نوجه رسالة موحدة وصارمة بضرورة وقف الرئيس بوتين للحرب بدون أي شرط.