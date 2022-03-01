مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمـد الصباح - رئيـس مجلس الوزراء، لمتابعة آخر تطورات الأوضاع الراهنة جراء المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا.



واستمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن الإجراءات الضرورية التي قامت بها الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لتقييم الآثار المترتبة على دولة الكويت جراء تلك الأحداث والإجراءات التي قامت بها لمواجهتها وتخفيف آثارها.

و استمع المجلس كذلك بهذا إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة تلك الأزمة وتحدياتها بما يضمن توفير واستقرار أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية الضرورية والمخزون الاستراتيجي في دولة الكويت.