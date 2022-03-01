مريم بندق

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح بما يلي:

لمتابعة آخر تطورات الأوضاع الراهنة جراء المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا ودراسة آثارها وتداعياتها على كل الأصعدة بما يضمن أمن البلاد وتوفير كل الاحتياجات الضرورية بالمواطنين والمقيمين على أرضها، استمع مجلس الوزراء بهذا الصدد إلى شرح قدمه الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالوكالة حول تطورات الأحداث الدولية على المستوى السياسي، والذي أكد فيه على موقف الكويت الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها بين الدول، وان الكويت إذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة توترها في أوكرانيا، لتؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية.

كما أكد على أن دولة الكويت إذ تشدد على ضرورة احترام استقلال أوكرانيا ، لتؤكد دعمها الكامل لكل الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد وضبط النفس وتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين وضمان سلامتهم.





كما شرح الشيخ د. أحمد الناصر الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية لمتابعة مجريات الأحداث واتخاذ كل ما من شأنه لتخفيف أي آثار محتملة بهذا الخصوص.



وشرح للمجلس وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الإجراءات الضرورية التي قامت بها الوزارة والهيئة العامة للاستثمار لتقييم الآثار المترتبة على الكويت جراء تلك الأحداث والإجراءات التي قامت بها لمواجهتها وتخفيف آثارها.

هذا، واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان بشأن استعدادات الوزارة لمواجهة تلك الأزمة وتحدياتها بما يضمن توفير واستقرار أسعار جميع المواد الأساسية والغذائية الضرورية والمخزون الاستراتيجي في الكويت.