مريم بندق

أكد مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي عقده بعد عصر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيـس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، على موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام القوة أو التهديد أو التلويح بها بين الدول ، وان الكويت إذ تتابع بقلق وأسف بالغين تدهور الأوضاع وارتفاع حدة توترها في أوكرانيا لتؤكد على أهمية الالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تحكم العلاقات بين الدول والقائمة على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ومبادئ حسن الجوار وحل المنازعات بالطرق السلمية .