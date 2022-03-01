مجددا عاد الصخب إلى المراكز الترفيهية، وعلت فيها ضحكات الأطفال، وارتسمت البهجة على وجوههم فرحة بالألعاب المحببة إليهم والتي تمنحهم مزيدا من الانطلاق والحركة، بعد أن حرموا منها على مدى فترة طويلة بسبب الإغلاقات والتخوف من جائحة «كورونا»، وكانت فرصة الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية فرصة كبيرة لتعزيز مشاعر البهجة لدى الأطفال والكبار على حد سواء.



وقد ساهم السماح بالاحتفالات بعد عامين من تعليقها إثر تداعيات الجائحة في إحداث تأثير إيجابي كبير في نفوس المواطنين والمقيمين، وخاصة الأطفال الذين اشتاقوا لمثل هذه الأجواء خلال إحياء هذه الذكرى العزيزة على القلوب.



وقد عزز من أجواء الفرح والبهجة التزام عدد كبير من الكبار والصغار في مراكز الألعاب بتعليمات السلطات الصحية من حيث ارتداء الكمام الطبي وتجنب التجمعات إضافة إلى اتباع إرشادات مسؤولي الأمن في تلك المراكز.