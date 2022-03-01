هرعت فرق الإطفاء اليوم للتعامل مع حريق منزل بمنطقة القرين ’ وفي التفاصيل أنه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية بقوة الإطفاء العام صباح اليوم الثلاثاء يفيد باندلاع حريق منزل بمنطقة القرين وعلى إثره تم توجيه مركزي إطفاء القرين ومبارك الكبير الى موقع الحادث وتبين ان الحريق في الدور الأرضي للمنزل ووجود أشخاص محشورين وعلى الفور قامت فرق الإطفاء بإنقاذهم وإبعادهم عن موقع الخطر ، وتبين ان صاحب المنزل وهو مواطن قد تعرض الى حروق في اليد وتم تسليمه الى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج وتم التعامل مع الحادث وإخماد الحريق.