كجزء من برنامجه الخاص بالمشاركات المجتمعية وتعزيز تواجده بين أفراد مجتمعه في جميع المناسبات، شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في مهرجان Food Buzz للمشروعات والشركات المحلية للأطعمة والمشروبات، وذلك عبر تواجده في الدورة الرابعة والأخيرة من المهرجان، والذي أقيم في برج الحمراء، حيث قام البنك من خلال جناحه الخاص باستضافة الزوار للتعريف بمنتجات وخدمات البنك، والمشاركة أيضا في التفاعل مع الجمهور بتنظيم مجموعة المسابقات الشائقة، بجانب تقديم الهدايا القيمة لهم.



وتأتي مشاركة KIB كراع استراتيجي لهذه الفعالية الشبابية، داعما ومتواجدا في دوراتها الأربع منذ انطلاقتها في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث شارك موظفو البنك في زيادة وعي وتعريف الشباب وزوار المهرجان بالمنتجات والخدمات المصرفية المتنوعة التي تناسب أسلوب حياتهم، كجزء من برنامج نشر الثقافة المالية والمصرفية بين الشباب، من خلال التواصل المباشر مع الجمهور بأسلوب مميز وممتع.



وفي هذه المناسبة، أكدت مروة معرفي، من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، أن تواجد البنك في مثل هذه الفعاليات يعكس مدى إيمانه بأن الدور المجتمعي الذي يلعبه كجزء من مسؤوليته الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل يتضمن أيضا تعزيز أسس الترابط والمشاركة المجتمعية بينه وبين المجتمع الذي يسعى بشتى الطرق إلى التواصل معه، وأن يكون جزءا لا يتجزأ من نسيجه، مما يتماشى مع شعاره المؤسسي «بنك للحياة».



مشيرة في الوقت ذاته إلى الهدف الأساسي من رعاية KIB لمهرجان Food Buzz، حيث أفادت بأن البنك لطالما آمن بالأهمية القصوى لجميع مؤسسات الدولة في دعم قطاع المشاريع الريادية الكويتية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مختلف المنصات والمجالات التسويقية المناسبة والفعالة لتنميتها على نطاق واسع، لما تحققه تلك المشاريع من مساهمة كبيرة وحيوية في التنمية المستدامة للاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل، فضلا عن توفير فرص العمل المناسبة للشباب الكويتي، وتحفيز المبادرين منهم على الإبداع في أعمالهم.



وفي ختام كلمتها، أكدت معرفي على حرص البنك المستمر بتسخير كل الجهود وكافة الموارد المتاحة لتبني المواهب والطاقات الشبابية الكويتية، موضحة أن ذلك يأتي ضمن أولويات برنامج KIB الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية.