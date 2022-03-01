أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أن بلاده تعتزم حظر استيراد النفط الخام من روسيا، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأوليغارشيين الروس يستفيدون من هذا القطاع.



وقال ترودو في مؤتمر صحافي: «نعلن حظر كل عمليات استيراد النفط الخام الروسي، حيث إن هذا القطاع استفاد منه الرئيس بوتين والأوليغارشيون الروس بشكل كبير».



وأضاف ترودو ان هذا التدبير يوجه رسالة قوية على الرغم من ضآلة الكميات التي استوردتها كندا من النفط الروسي خلال السنوات الأخيرة.



وفي العام 2019 استوردت كندا 17870 برميلا من النفط الخام الروسي في اليوم، أي نحو 2.6% من مجمل وارداتها النفطية، إلا أن هذا الرقم تراجع إلى الصفر عام 2020، وفق الحكومة الكندية.



وكانت كندا أعلنت إرسال شحنة جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا تضم مضادات للدبابات سيتم تسليمها «بأسرع ما يمكن»، وفق وزيرة الجيوش الكندية، أنيتا باند.



وقال ترودو: «شهدنا في الأيام الأخيرة أن بوتين ارتكب خطأ فادحا».



وتابع: «كان يعتقد أنه من السهل غزو أوكرانيا والسيطرة على عاصمتها.. كان يعتقد أن الغرب سيكون منقسما وكان يعتقد أنه توقع كل العقوبات التي كنا سنقررها».