أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي أنه سيصوت ضد سياسة الأجور الخاصة بشركة آبل، والتي ستمنح الرئيس التنفيذي، تيم كوك حزمة مكافآت بقيمة 99 مليون دولار إلى جانب مقترحات أخرى قبل اجتماع المساهمين السنوي لشركة آبل.



وستعقد آبل اجتماع المساهمين السنوي يوم الجمعة 4 مارس، وقبل أيام من الحدث، كشفت إحدى المنظمات عن نيتها في التصويت ضد قرارات الجمعية.



وقال صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة 1.4 تريليون دولار، إنه سيصوت ضد سياسة الأجور الخاصة بشركة آبل.



ويرى الصندوق أن جزءا كبيرا من الراتب السنوي للرئيس التنفيذي يجب أن يتم توفيره في صورة أسهم، والتي يجب أن تظل مغلقة لمدة 5 إلى 10 سنوات، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية.نت».



وأضاف الصندوق أن مجلس الإدارة «يجب أن يُوفر الشفافية بشأن إجمالي المكافآت لتجنب النتائج غير المقبولة».



كما قرر صندوق الثروة السيادي، التصويت أيضا ضد شركة آبل فيما يتعلق بالشفافية والعمل الجبري ومراجعة الحقوق المدنية والإفصاح عن الاستدامة.



وتأتي الإشارات من قبل الصندوق بعد إعلان آخر في 16 فبراير، عندما طلبت شركة خدمات المساهمين المؤسسيين من العملاء التصويت ضد حزمة الأجور والمكافآت، مشيرة إلى «القلق الكبير» بشأن مكافآت الأسهم في عام 2021.



ويمتلك الصندوق النرويجي ما يقرب من 1% من أسهم أبل، ولا تكفي بمفردها بالضرورة لإحداث فرق، خاصة أن المساهمين يتبعون عادة توصيات مجلس إدارة آبل.