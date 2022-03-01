أقرت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابليلينا لأول مرة بأن العقوبات المفروضة على البنك المركزي تعني أنها لا تستطيع التدخل لمنع تدهور الروبل.



ويقدر معهد التمويل الدولي أن نحو 40% إلى 50% من احتياطيات روسيا التي قدرت رسميا بنحو 640 مليار دولار منتصف فبراير الماضي باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.



وأكدت محافظة البنك المركزي الروسي أنه تم ضخ مليار دولار لتهدئة الروبل حتى الآن.



ومن بين الاحتياطيات الأجنبية التي قد تكون متوافرة لروسيا نحو 20% على شكل ذهب مخزن على الأراضي الروسية ونحو 14% في الصين.



وأعلن الكرملين يوم الاثنين، أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر باتخاذ إجراءات دعما للروبل الذي يدفع ضريبة العقوبات الغربية المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا، وذلك عبر منع السكان في روسيا من تحويل أموال إلى الخارج.



كذلك، أجبرت الجهات المصدرة الروسية اعتبارا من الاثنين على أن تحول إلى الروبل 80% من العائدات التي تلقتها بالعملات الأجنبية منذ الأول من يناير الماضي.