اتخذت شركة غازبروم الروسية خطوة جديدة نحو أكبر صفقة محتملة لتوريد الغاز الطبيعي على الإطلاق مع الصين بعد أن قطعت الدول في جميع أنحاء العالم العلاقات الاقتصادية والسياسية مع روسيا بسبب غزو البلاد لأوكرانيا.



وقالت الشركة في بيان إن عملاق الغاز الروسي وقع عقدا لتصميم خط أنابيب سويوز فوستوك عبر منغوليا باتجاه الصين، إذا توصلت روسيا إلى اتفاقية إمداد جديدة مع الصين.



ومن المقرر أن ينقل خط سويوز فوستوك ما يصل إلى 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى الدولة الآسيوية، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».



ومن شأن اتفاق إمداد جديد مع الصين أن يمكن شركة غازبروم أيضا من بناء رابط بين أنظمة خطوط الأنابيب المتجهة غربا وشرقا، مما يسمح لروسيا بشكل فعال بإعادة توجيه الغاز نحو الصين من الحقول التي تغذي أوروبا الآن فقط.



ويمكن أن يخفف ذلك من اعتماد غازبروم على القارة الأوروبية، كأكبر مشتر منفرد للغاز الروسي حاليا.



ويأتي عقد تصميم خط الأنابيب في الوقت الذي فرض فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب دول مثل المملكة المتحدة وكندا واليابان، ضغوطا غير مسبوقة على روسيا بعد أن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا المجاورة.



وتحد العقوبات الشاملة من قدرة روسيا على استيراد التكنولوجيا الرئيسية، والاستفادة من أسواق الديون الخارجية، وحتى الوصول إلى جزء كبير من 640 مليار دولار أنشأتها البلاد كمصد لحماية الاقتصاد.