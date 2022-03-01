قالت شركة فالنيفا الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إن البحرين منحت لقاحها الموافقة لاستخدامه في الحالات الطارئة.

وتتوقع الشركة تسليم أولى الشحنات من لقاح في.إل.إيه2001 إلى المملكة في نهاية مارس آذار، بعدما وقعت اتفاق شراء للحصول على مليون جرعة في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وقال توماس لينجيلباخ الرئيس التنفيذي لشركة فالنيفا "بوصفه اللقاح المساعد المزدوج والمعطل الوحيد لكوفيد-19 المعتمد في البحرين، سيوفر في.إل.إيه2001 خيار لقاح مغايرا للبحرينيين والمجتمع الطبي".

وقالت الشركة في أواخر الشهر الماضي إنها تتوقع بدء شحن لقاحها في أوروبا بعد فترة وجيزة من التوصية بمنحه الموافقة المشروطة في نهاية مارس آذار.