قامت شركتا بطاقات الدفع الأميركية «Visa» و«Mastercard» بحظر العديد من المؤسسات المالية الروسية عن شبكتيهما، امتثالا للعقوبات الحكومية المفروضة جراء غزو موسكو لأوكرانيا.



وقالت «ڤيزا» إنها تتخذ إجراءات فورية لضمان الامتثال للعقوبات السارية، مضيفة أنها ستتبرع بمليوني دولار للمساعدات الإنسانية.



كما وعدت ماستركارد بالمساهمة بمبلغ مماثل.



وفي بيان منفصل، أكدت ماستركارد أنها ستواصل العمل مع المنظمين في الأيام المقبلة للالتزام الكامل بتعهداتها تجاه الامتثال.



وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز»، إن العقوبات الحكومية تتطلب من ڤيزا تعليق الوصول إلى شبكتها من قبل الكيانات المدرجة، وأضافت الولايات المتحدة العديد من المؤسسات المالية الروسية إلى القائمة، بما في ذلك البنك المركزي في البلاد وثاني أكبر بنك VTB.



ووقف الروس في طوابير طويلة لسحب العملات الأجنبية من أجهزة الصراف الآلي، حيث دفعت العقوبات الغربية بالروبل إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأميركي.



وكثفت الدول الغربية العزلة الاقتصادية لروسيا، بما في ذلك إزالة بنوك مختارة من نظام SWIFT المصرفي، وأثارت هذه التحركات مخاوف العديد من الروس، الذين بدأوا بسحب الدولار الأميركي بعلاوة تفوق 30% على سعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضية، وفقا لـ «بلومبيرغ».



كما يخشى الروس أن تتوقف بطاقاتهم المصرفية عن العمل، وأن تحد البنوك من عمليات السحب النقدي، بحسب ما أفادت به «رويترز».



وتواجه روسيا تعطلا حادا في صادراتها من كل السلع الأولية، من النفط إلى الحبوب، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على موسكو وفصلت بعض البنوك الروسية عن نظام «سويفت» الدولي للمدفوعات.