عشاق المسلسل الدرامي الكوري الشهير (لعبة الحبار) بإمكانهم الآن الاستمتاع بتجربة فريدة لتناول الطعام والمشاركة في أنشطة مثل تحدي (قرص العسل) أو (السكر) وذلك في مطعم تشيمني بيسترو بالعاصمة السعودية الرياض.

فالمطعم مصمم لإشراك رواده في اللعبة حيث أن المضيفين يرتدون أزياء ممثلي لعبة الحبار

من بين رواد المطعم السعودية سناء التميمي التي قالت "جايين اليوم أنا وأبنائي نشوف المطعم، بعد ما أطلعنا على المسلسل كامل جايين نشوفه على أرض الواقع، كفكرة، الصراحة، هي جديدة علينا وأعجبتنا وحبيناها كتغيير وكسر الروتين اليومي اللي إحنا نشوفه".

ومن جانبه قال سلطان ممتاز، مدير العمليات في المطعم، "يعني عجبتنا فكرة العرض والمسابقة اللي هم كانوا بيعملوها، طبعا نفذناها بما يتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا، حاولنا نطلع منها حاجة نبسط فيها عملاءنا اللي بيعملوا مثلا عيد ميلاد، حفل تخرج، المناسبات الخاصة، فجمّعنا الموضوع زي ما حضراتكم شفتوا كده وقدمناه للجمهور والحمد لله رفع معانا نسبة مبيعاتنا وسمع معنا كويس يعني".

وأضاف "قدمنا لعبة السكر بحيث أن إحنا نعطي حافز للعملاء بتوعنا، ونشجعهم إن هم يتفاعلوا معنا، وقدمنا لهم اللي يطلع الرسمة مزبوطة بيحصل على خصم ٢٠ في المئة؜ على إجمالي الفاتورة".

وأوضح ممتاز أن مبيعات المطعم زادت بنسبة 30 في المئة منذ تقديمه هذه اللعبة بمشاركة رواده.