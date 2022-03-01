انضم الفنان القدير أحمد ماهر، لأبطال المسلسل الدرامي الجديد "منعطف خطر"، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه بدأ تصوير أحداث دوره بالمسلسل، مضيفا أن المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الجريمة والإثارة، ومكون من 15 حلقة.

وتابع ماهر أنه يجسد في المسلسل شخصية صعيدي ولكن بتناول مختلف عن شخصية الصعيدي في أدواره السابقة سواء في مسلسل "ذئاب الجبل" أو مسلسل "حكاية شفيقة ومتولي" أو غيرهما من الأعمال الأخرى، مشيرا إلى أن المسلسل بطولة باسل الخياط، ومحمد علاء، وسمر مرسى، وباسم سمرة، وريهام عبد الغفور، وآدم الشرقاوى، وسلمى أبو ضيف، وأحمد صيام وعدد آخر من الفنانين، حيث يعتمد العمل على مشاركة عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف نظرا لطبيعة الأحداث، وهو من إخراج السدير مسعود