نجم الجيل غنى لمجاريح الحب من الحضور ويارا أخذت «سيلفي» معهم

ياسر العيلة



سجلت الأمسية الغنائية الرابعة من حفلات «ربيع الكويت 2022» التي احتضنها مركز جابر الأحمد الثقافي حضورا جماهيريا غفيرا ولم لا وقد أحياها نجم الجيل تامر حسني والنجمة اللبنانية يارا التي افتتحت وصلتها الغنائية بأغنية «برمت المعمورة» للشحرورة صباح، وهي الأغنية التي تحرص دوما على غنائها في الكويت تحية منها للشعب الكويتي حيث تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وعقب الأغنية هنأت يارا الكويت وشعبها بالأعياد الوطنية وشكرت القائمين على مركز جابر الثقافي ثم قدمت أغنيتها الشهيرة «مصادفة» التي تفاعل معها الحضور ومن بعدها قدمت أغنية «ما بعرف» وغنت بعدها اغنية «انت مني» وقدمت أغنيتها الخليجية الشهيرة «ماروم» التي غناها معها الحضور بحماس كبير، واستغلت يارا حماس الحضور وولعت الأجواء بأغنية «ثلج ونار» لتعود بعدها للغناء الخليجي بأغنية «الله حق» ثم قدمت اغنية «توصى في» وعقب ذلك قدمت أغنية «معذبني الهوى» وهي تلتقط «سيلفي» مع الجمهور ثم عادت يارا مجددا للأغاني الشرقية لتقدم أغنية «بس تيجي حارتنا» للمطربة سميرة توفيق لتقدم بعدها الأغنية الخليجية «سكر زيادة» لتعود للاغاني الشرقية بأغنيتها الشهيرة «خدني معك» التي جمعتها بالمطرب اللبناني فضل شاكر.

نجم الجيل



وعقب انتهاء يارا كان المسرح المبهر بديكوره وإضاءته المميزين مهيأ لاستقبال نجم الحفل المطرب المصري تامر حسني الذي ما ان ظهر على خشبة المسرح بإطلالة كلاسيكية رائعة حتى استقبله الجمهور بعاصفة من التصفيق ليشعل تامر حماسهم الذي قدم خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلا كبيرا من الجمهور، بدأها بأغنية «كل مرة» التي رددها معه الجمهور وقبل ان يلتقطوا أنفاسهم قدم لهم تامر أغنية «كلام أول مرة أقوله» ثم اعقبها بأغنية «يا بنت الإيه» وأغنية «أحلى حاجة» التي تفاعل معها جمهور تامر بطريقة كبيرة وعقب ذلك غنى لهم اهم أغاني سلسلة فيلمه الشهير «عمر وسلمى» وأكمل حسني مشوار المتعة مع جمهوره بأغنية «تليفوني رن» ثم دخل بعدها في حوار مع الجمهور وأجرى تصويتا بينهم على من يعيش منهم في حالة حب ومن يعانون من جراح الحب والذين اطلق عليهم لقب مجاريح الحب وكانت الغلبة للمجاريح الذين غنى لهم أغنية «كفياك أعذار» والتي غناها بسلطنة ثم طلب تامر من الحضور تشغيل إضاءة هواتفهم المحمولة وغنى لهم أغنية رومانسية تناسب الأجواء الرائعة التي أضفتها إضاءة الهواتف على المكان وهي أغنية «حبيبي في قلبي وجع» التي تفاعل معها الجمهور بشكل رهيب، ويبدو أن أداء تامر حسني المتميز رفع درجة حرارة المسرح الوطني من كثر التصفيق والهتاف الذي لم يتوقف لحظة ليشتعل المكان حماسا بنيران صديقة وهي نيران أداء نجم الجيل الذي استمر في غناء كل ما يرضي اذواق جمهوره الذي حرص على التوافد على مركز جابر لرؤية نجمهم المحبوب الذي قدم لهم باقة جديدة لأغنية «حبيبي ارجعلي وأنا بحبك»، وأغنية «ليلة» ومن بعدها أغنيته الشهيرة «يا انا يا مفيش» ثم قدم اغنية «يا تاعبني»، والتي كان واضحا ان الجمهور حافظ كلماتها عن ظهر قلب ثم قدم حسني اغنية من اغنياته الاخيرة التي حققت نجاحا كبيرا وهي اغنية «صعبة»، وقدم بعدها اغنية «قرب حبيبي» ليختتم وصلته بأغنية «كل سنة وانت طيب»، ليسدل الستار على واحدة من اجمل الحفلات التي شهدتها الكويت في السنوات الأخيرة سواء على مستوى الحضور الجماهيري الكبير أو التنظيم الرائع.

كلمة حق لناس تستحق



النجاح الكبير الذي حققته الحفلات الغنائية لموسم «ربيع الكويت 2022» ومن قبله الفعاليات التي شهدها مركز جابر الثقافي تحثنا على توجيه كلمة شكر للديوان الأميري ولإدارة المراكز الثقافية بالديوان الأميري، وشكر خاص للشركة المشغلة للمراكز الثقافية وجميع القائمين على إدارة المراكز الثقافية وبالأخص إدارة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وجميع الأسماء بلا استثناء، فهم الجنود المجهولون خلف هذا الصرح الكبير الذين عملوا ليلا ونهارا وبلا كلل من اجل اقامة أقوى وأنجح الفعاليات بزمن قياسي وبنجاح باهر.