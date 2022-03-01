هادي العنزي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم أن خسارة فريقه أمام العربي 0-2 في الدور قبل النهائي لكأس سمو ولي العهد لم تكن مستحقة، وقال: «نبارك للعربي تأهله للمباراة النهائية، وحظ أوفر للسالمية الذي قدم مباراة كبيرة على مدار شوطي المباراة، وتمكن من الوصول إلى مرمى العربي مرات عدة، كما أضعنا ركلة جزاء جاءت في وقت جيد من عمر المباراة تألق في صدها حارس العربي، فيما لم تحتسب ركلة جزاء صحيحة ثانية للسماوي».



وذكر المدرب الوطني محمد إبراهيم المعروف بـ«الجنرال» أن حكم المباراة تسبب في فوضى مزعجة في الشوط الثاني من المباراة، تضرر بسببها فريقه السالمية، مضيفا: لم أكن أرغب في رؤية لاعبي السالمية في الحالة النفسية الذي ظهروا عليها بعد نهاية الشوط الثاني، وحسرتي كبيرة عليهم، في مشهد لم يكن لهم دور فيه، فالمتسبب الأول بهذه الفوضى التحكيمية حكم المباراة الإثيوبي باملاك تيسيما الذي ألغى هدفا صحيحا للسالمية، ولم يحتسب ركلة جزاء ثانية للسماوي، واتخذ عدة قرارات خاطئة.