انتزع الروسي دانييل مدڤيديڤ من النجم الصربي نوڤاك ديوكوڤيتش صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم.



وأصبح مدڤيديڤ، المتوج بلقب أميركا المفتوحة عام 2021، اللاعب رقم 27 الذي يتصدر التصنيف العالمي، وثالث لاعب من روسيا يتصدر التصنيف بعد ايفغيني كافلنيكوف ومارات سافين.



أما ديوكوفيتش فكان قد حقق رقما قياسيا باحتلال صدارة التصنيف العالمي لمدة 361 أسبوعا.



وكان التغيير في ترتيب التصنيف منتظرا عقب الخروج المبكر لديوكوڤيتش من بطولة دبي، وهي أول بطولة له هذا الموسم، حيث لم يتمكن من المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة إثر ترحيله بسبب القضية المتعلقة بالإعفاء الطبي من تلقي اللقاح المضاد لڤيروس كورونا.



وقال مدڤيديڤ: «أنا سعيد بالطبع بالصعود إلى المركز الأول، كان هذا هدفي منذ الصغر وهدفي الأبرز في الفترات الأخيرة»، مضيفا: تلقيت العديد من الرسائل من الكثيرين ومن لاعبي تنس آخرين وأود أن أشكر الجميع على الدعم الكبير.



وأصبح مدڤيديڤ (26 عاما) أول لاعب يتصدر التصنيف العالمي خلال 18 عاما من خارج قائمة الـ 4 الكبار ديوكوڤيتش وروجيه فيدرر ورافاييل نادال وآندي موراي.



وحقق مدڤيديڤ 13 لقبا خلال مسيرته أبرزها لقب أميركا المفتوحة في العام الماضي، والذي حرم من خلاله ديوكوڤيتش من إحراز جميع ألقاب بطولات «غراند سلام» الأربع الكبرى خلال عام ميلادي واحد.



كذلك توج مدڤيديڤ بالبطولة الختامية للموسم إلى جانب 4 ألقاب في بطولات الأساتذة، ويتصدر مدڤيديڤ الآن التصنيف العالمي ويليه ديوكوڤيتش، ثم الألماني ألكسندر زفيريف الذي استبعد من بطولة أكابولكو قبل أيام بسبب ضرب مقعد الحكم عدة مرات بالمضرب في نهاية مباراة ضمن منافسات الزوجي.