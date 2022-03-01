بعد تخليهما نهاية الأسبوع عن صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يسعى الغريمان والجاران اللدودان ميلان وإنتر الى مصالحة جماهيرهما عندما تتجدد الموقعة بينهما في ذهاب نصف نهائي الكأس المحلية الثلاثاء.



وأخفق ميلان في تعزيز صدارته للـ «سيري أ» في مسعاه للقب أول في الدوري منذ العام 2011 عندما اكتفى بالتعادل 1-1 مع أودينيزي ممهدا الطريق أمام غريمه لخطفها، إلا أن إنتر خرج بعد ساعتين من مباراة من دون أهداف ضد مضيفه جنوى الجمعة.



ويتجدد اللقاء بين ميلان وإنتر على ملعب «سان سيرو» في مباراة محتسبة على أرض الأول، بعد قرابة 3 أسابيع من فوز «الروسونيري» 2-1 على «النيراتزوري» في الدوري، ما أدخل الأخير في دوامة من 4 مباريات تواليا في الدوري من دون فوز، بالإضافة الى سقوطه على أرضه أمام ليڤربول الإنجليزي 0-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ما جعل حظوظه بمواصلة حلمه بلقب أول في المسابقة منذ 2010 شبه معدومة.



وبعد أن بدأ بطل إيطاليا شهر فبراير وهو في الصدارة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، سقط أمام ميلان في المرحلة الرابعة والعشرين، وتعادل بعدها مع نابولي ثم خسر أمام ساسوولو، قبل أن يتعادل الجمعة مع جنوى.



أما ميلان، ورغم عدم خسارته في خمس مباريات تواليا في «الكالتشيو»، إلا أن تعادلين في آخر مرحلتين مع ساليرنيتانا وأودينيزي، حرماه من تعزيز أفضليته على حساب منافسيه.



وسيكون ديربي ميلانو اختبارا قويا لميلان الذي يحل على نابولي جنوبا الأحد المقبل ضمن المرحلة الـ 28 في مباراة قد تكون مفصلية لأي من الطرفين لما تبقى من الموسم، وستصب حتما في صالح «الإنتر» الذي يفتتح المرحلة باستضافته ساليرنيتانا الجمعة، علما أن الأخير يملك أفضلية مباراة مؤجلة على منافسيه.